Буковинську Маланку визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини України

журналістка УП. Життя

Буковинська Маланка увійшла до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Список розширило Міністерство культури та інформаційної політики України, повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація.

До переліку додали 21 новий елемент, зокрема – новорічну традицію буковинського маланкування.

Реклама:

У перелік також додали такі елементи:

традицію приготування яворівського пирога;

створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

традиційне харківське коцарство;

особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області;

різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди);

знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;

Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини;

знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна";

метод будівництва "суха кладка";

бузинник – десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання;

традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області;

знання і практики приготування сахновщинського короваю;

мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;

звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області;

традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району;

міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях";

гуцульську бриндзю;

культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика;

українську писанку: традицію і мистецтво;

бортництво Київської області.

Нагадаємо, український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Раніше культура приготування українського борщу також увійшла до списку елементів нематеріальної культурної спадщини України.