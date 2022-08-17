Дзеркальні краплини єдності: у Києві встановлюють артоб'єкт з Харкова

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 серпня 2022

У історичному центрі Києві біля метро "Арсенальна" встановлюють артоб'єкт – символічні металево-дзеркальні краплини.

Першочергово вони були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста – 23 серпня.

Але через постійні обстріли краплини вирішили встановити у столиці, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там артоб’єкт зараз неможливо. І автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва.

Простір A-Station – найбільш вдале місце для розташування цього артоб‘єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ)", – пояснює Кличко. 

 Кульки на Арсенальній. Фото: Віталій Кличко

Він додає, що проєкт "Єднання" втілили харківські майстри з Metalstyle. 

За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної. Таким чином додається ще один символізм, який полягає у  єдності двох міст – Києва та Харкова.

 Проєкт "Єдність" в Києві 

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За підтримки USAID