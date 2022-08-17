Раді пропонують дозволити звільняти від служби військових, у яких під час війни народилася третя дитина

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, який передбачає ще одну можливість для демобілізації військових.

Парламентарі хочуть узаконити можливість звільнення від служби тих військових, у яких народилась третя дитина від початку повномасштабного вторгнення.

Проєкт № 7678, який передбачатиме зміни у законі "Про військовий обов'язок та військову службу" опублікували на сайті Верховної Ради 17 серпня.

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Проте текст законопроєкту та пояснювальна записка наразі не опубліковані.

Фото: monkeybusiness / Depositphotos

Одним зі співавторів документа є секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

"Наразі можливість не бути мобілізованими надана тим, хто вже виховує трьох дітей. Але якщо дитина народжується під час воєнного стану, то немає закону, що дозволяє звільнити людину від мобілізації. Ми хочемо передбачити таку можливість", – зазначив він у коментарі для "Інтерфакс-Україна".

Депутат додав, що також планують внести поправки щодо добровільної мобілізації багатодітних чоловіків.

"Тобто якщо під час мобілізації у військовослужбовця народилася третя дитина, то він матиме право на демобілізацію. Водночас, якщо він має бажання служити, то держава надасть таку можливість навіть з урахуванням наявності трьох дітей", – додав Костенко.