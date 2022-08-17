"Українською, будь ласка": у Дніпрі депутати ухвалили програму українізації

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 серпня 2022

У Дніпрі затвердили муніципальну програму підтримки української мови на найближчі 4 роки. 

Вона називається "Українською, будь ласка", повідомляє "Радіо Свобода".

Рішення ухвалили депутати на сесії міськради 17 серпня.

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"Це означає, що різні сфери міського життя заповнюватиме дедалі більше якісного україномовного контенту. 

Це і книги, і фільми, і медіапродукти, що розповідатимуть про українську історію, культуру та наших видатних діячів", – пояснив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляють у виданні "Інформатор".

 Фото: sezerozger / Depositphotos

У документі зазначено, що програма передбачає поступовий перехід на українську. Наприклад:

  • організують безкоштовні курси з вивчення української мови;
  • створять розмовні клуби та уроки для дітей та дорослих;
  • будуть проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн;
  • створять лінгвістичний навчальний вебпортал;
  • будуть проводити заходи з популяризації місцевого діалекту тощо.

Бюджет програми складає 13 мільйонів гривень до 2025 року включно.

Додатково, для дніпрян створять україномовне середовище – соціальну відзнаку для кафе та ресторанів, де розмовлятимуть українською. 

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