"Українською, будь ласка": у Дніпрі депутати ухвалили програму українізації

У Дніпрі затвердили муніципальну програму підтримки української мови на найближчі 4 роки.
Вона називається "Українською, будь ласка", повідомляє "Радіо Свобода".
Рішення ухвалили депутати на сесії міськради 17 серпня.
"Це означає, що різні сфери міського життя заповнюватиме дедалі більше якісного україномовного контенту.
Це і книги, і фільми, і медіапродукти, що розповідатимуть про українську історію, культуру та наших видатних діячів", – пояснив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляють у виданні "Інформатор".
|Фото: sezerozger / Depositphotos
У документі зазначено, що програма передбачає поступовий перехід на українську. Наприклад:
- організують безкоштовні курси з вивчення української мови;
- створять розмовні клуби та уроки для дітей та дорослих;
- будуть проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн;
- створять лінгвістичний навчальний вебпортал;
- будуть проводити заходи з популяризації місцевого діалекту тощо.
Бюджет програми складає 13 мільйонів гривень до 2025 року включно.
Додатково, для дніпрян створять україномовне середовище – соціальну відзнаку для кафе та ресторанів, де розмовлятимуть українською.
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