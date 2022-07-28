Де опанувати українську мову? 250 безкоштовних курсів та розмовних клубів по Україні

В умовах повномасштабної війни все більше громадян вирішують перейти на українську мову.

У зв’язку з цим мовний омбудсмен Тарас Кремінь оприлюднив 250 безкоштовних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів для людей по всій Україні, які допоможуть опанувати державну.

Здебільшого локації розміщені в університетах, школах, бібліотеках та центрах підвищення кваліфікації тощо.

"Повномасштабна війна росії проти України спричинила стрімке зростання попиту на вивчення української мови. Утверджуючи мову, ми посилюємо наш мовний фронт, захищаємо нашу незалежність!

Найбільше потребують допомоги ті, хто був вимушений залишити свій дім на сході чи півдні України через війну. Тому важливо, щоби додаткові можливості з вивчення мови з’являлися на всій території України", – наголошує Кремінь.

Омбудсмен підкреслив, що розширення мережі безкоштовних курсів та розмовних клубів – це, насамперед, завдання для місцевої влади.

Львівська область

Найбільше локацій з опанування мови доступні на Львівщині – 77. Зокрема, у Львові можна відвідати:

клуб "Говорімо українською", де заняття доступні онлайн на платформі Zoom двічі на тиждень (096 690 43 01);

розмовний клуб проєкту "Єдині" ГО "Навчай українською!". Усього є п'ять локацій по місту. Обрати найзручнішу допоможуть за номером 0964465991.

Також безкоштовні курси з вивчення української проводять у низці шкіл та ліцеїв. Повний перелік адрес і контактів за посиланням.

Дніпропетровська область

Дніпропетровщина – на другому місті за кількістю локацій (30) для опанування української.

Зокрема, у Дніпрі громадянам доступні:

розмовний клуб проєкту "Єдині" ГО "Навчай українською!". Є дві локації, уточнити інформацію щодо них можна за номером 0509270544;

безкоштовні курси для тих, хто тільки починає вивчати державну "Українська мова з нуля", що проходять у Zoom за посиланням,

У Кривому Розі для українців відкрити безоплатні розмовні клуби "Спілкуймося українською", що проходять:

щосереди та щосуботи у КЗК "Міська бібліотека для дорослих". Записатися можна за номером 067-569-37-64;

щосереди та щосуботи КЗК "Міська дитяча бібліотека" (096-732-41-49);

онлайн-курси "Говоримо українською правильно". Уже записані заняття доступні за посиланням.

Більше безкоштовних онлайн-ресурсів та розмовних клубів для вивчення української на Дніпропетровщині можна знайти тут.

Одеська область

На Одещині доступні 13 локацій для вивчення та удосконалення української. Серед них:

безкоштовний розмовний клуб "Живе українське слово", що проходить по вівторкам та четвергам у Татарбунарах по вул. 23 Серпня, буд. 50 ([email protected]);

розмовний клуб "Українське слово", який збирається на платформі Zoom щотижнево по четвергам з 15.00-16.00;

розмовний клуб проєкту "Єдині" ГО "Навчай українською!" в Одесі. Записатися можна за номером 0509270544.

Київ

У столиці доступні всього три локації для безоплатного опанування державної мови:

безкоштовні курси української мови для англомовних слухачів на базі програми Duolingo (під модерацією професійних викладачів "Європейського університету"), доступні за посиланням;

записані експрес-уроки української мови Олександра Авраменка за посиланням;

розмовний клуб проєкту "Єдині" ГО "Навчай українською!". Громадянам доступні 10 локацій. Деталі можна з'ясувати за номером 0509270544.

Дізнатися, які курси та розмовні клуби доступні в інших регіонах України (за винятком тимчасово окупованих РФ територій Луганської, Херсонської областей, а також Криму) можна за посиланням.