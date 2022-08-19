Вчені з’ясували, як комарі можуть "винюхати" людей

Комарі, на відміну від більшості тварин, можуть вловлювати запахи людини кількома різними шляхами. Дослідники кажуть, що розуміння того, як мозок комарів обробляє людський запах, можна використати для запобігання їхнім укусам.

Про це йдеться в новому дослідженні вчених Бостонського університету, повідомляє The Guardian.

"Люди виділяють ароматний коктейль із запаху тіла, тепла та вуглекислого газу. Саме їх використовують комарі, щоб визначити місцезнаходження "їжі", – кажуть вчені.

У той час, як більшість тварин мають певний набір нейронів, які допомагають виявляти кожен тип запаху, комарі можуть вловлювати запахи кількома різними шляхами.

Комарі відчувають запах людини як з допомогою мозку, так і вусиків. Втрата одного або кількох рецепторів не впливає на здатність комарів вловлювати людські запахи.

За словами дослідників, ця система резервного копіювання могла розвиватися як механізм виживання.

"Комарі спеціалізуються на тому, щоб кусати людей, тому що люди завжди знаходяться поблизу прісної води, де комарі відкладають свої яйця. Ми, по суті, ідеальна їжа, тому прагнення знайти людей у них надзвичайно сильне", – каже Мег Янгер, доцентка кафедри біології Бостонського університету та одна із провідних авторок дослідження.

Розуміння того, як мозок комарів обробляє людський запах, може бути використано для втручання в їхню поведінку і зменшення поширення хвороб, які передаються комариними укусами. Таких як малярія, жовта лихоманка тощо.

"Одна з головних стратегій боротьби з комарами полягає в тому, щоб залучити їх до пасток. Якби ми змогли використати знання, як людський запах представлений в москітних вусиках і мозку, ми могли б розробити суміші, які були б більш привабливими для комарів, ніж ми", – говорить Янгер.

Раніше ми розбиралися, чому комарі кусають одних людей, а інших – ні.

Нагадаємо, на Київщині у Броварах вперше за цей рік зафіксували випадок лихоманки Західного Нілу, хвороби, яка передається через укуси комарів.