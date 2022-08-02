Вчені дізналися, як статті з Вікіпедії впливають на судові рішення

Американські вчені з’ясували, який вплив має "Вікіпедія" на рішення судів.

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту провели експеримент, під час якого студентки юрфаків написали понад 150 нових статей у Вікіпедію, щоб дослідити, як вони впливають на судові рішення.

Про це повідомляють у науковому закладі.

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Матеріали були присвячені рішенням Верховного суду Ірландії. Половина з них була завантажена у інтернет, де їх могли читати судді, секретарі, адвокати тощо. Інша половина зберігалася офлайн, щоб відслідковувати, чи згадують про справу, якщо вона відсутня у Вікіпедії.

Вчені хотіли дослідити, чи будуть справи з Вікіпедії цитуватися як прецеденти в судових рішеннях, і чи буде аргументація в них повторювати зміст сторінок Вікіпедії.

Виявилося, що загальнодоступність статті у Вікіпедії збільшило цитування справи більш ніж на 20%. Найчастіше статтями користувалися у судах нижчих інстанцій, які мають велику завантаженість.

"Вікіпедія впливає як на те, що цитують судді, так і на те, як вони пишуть свої рішення", – каже Ніл Томпсон, науковий співробітник лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту.

Також дослідники зазначають, що отримані ними результати висвітлюють важливу проблему державної політики.

"Виявлення того, що судді або їхні співробітники використовують Вікіпедію, викликає набагато більше занепокоєння, якщо інформація, яку вони там знаходять, не є надійною", – говорить Томпсон.

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