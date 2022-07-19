Верховний суд зобов’язав блогерку виплатити 250 тисяч за провалений Instagram-розіграш

Верховний суд таки зобов'язав Instagram-блогерку виплатити 250 тисяч гривень компенсації за те, що вона не виконала умови у розіграші призів.

Відповідне рішення остаточно ухвалив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду.

Блогерка Алевтина Черкашина, відома як diva_olivka, організовувала giveaway – розіграш призів в Instagram за "підписку на спонсорів".

Однак умови договору не вдалося виконати, тому спонсорка Вероніка Синиця подала на блогерку до суду.

Вона підписала договір про giveaway з підприємицею Веронікою Синицею 1 вересня 2020 року про проведення акції з розіграшу призів.

Фото: diva_olivka/Instagram

Блогерка diva_olivka пообіцяла, що після giveaway до Синиці прийде 50 тисяч підписників, а прийшли лише 22,8 тисяч.

Синиця заплатила Черкашиній половину суми – 250 тисяч грн, але акція пройшла неуспішно.

Тоді замовниця подала до суду.

Вона вимагала від Черкашиної 1,25 млн гривень: 250 тисяч штрафу, 700 тисяч втраченої вигоди, 250 тисяч матеріальних збитків і 50 тисяч моральної шкоди.

Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути з блогерки 250 тисяч грн штрафу на користь Синиці – стільки, скільки вона заплатила.

Водночас diva_olivka подала апеляцію і оскаржила рішення суду. На своїй сторінці блогерка пояснила, що обрала поганого організатора giveaway.

Зрештою, Вероніка Синиця подала касаційну скаргу і Верховний суд скасував постанову апеляційного.

Тепер Алевтина Черкашина зобов’язана сплатити 250 тисяч гривень компенсації Синиці, а також 3750 грн судового збору.