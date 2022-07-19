Верховний суд зобов’язав блогерку виплатити 250 тисяч за провалений Instagram-розіграш

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
20849
19 липня 2022

Верховний суд таки зобов'язав Instagram-блогерку виплатити 250 тисяч гривень компенсації за те, що вона не виконала умови у розіграші призів. 

Відповідне рішення остаточно ухвалив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду. 

Блогерка Алевтина Черкашина, відома як diva_olivka,  організовувала giveaway – розіграш призів в Instagram за "підписку на спонсорів". 

Реклама:

Однак умови договору не вдалося виконати, тому спонсорка Вероніка Синиця подала на блогерку до суду.

Вона підписала договір про giveaway з підприємицею Веронікою Синицею 1 вересня 2020 року про проведення акції з розіграшу призів.

Читайте також: Лобода, Стужук, Кива: в Україні створили список зірок, які підтримують РФ чи замовчують війну

 Фото: diva_olivka/Instagram

Блогерка diva_olivka пообіцяла, що після giveaway до Синиці прийде 50 тисяч підписників, а прийшли лише 22,8 тисяч.

Синиця заплатила Черкашиній половину суми – 250 тисяч грн, але акція пройшла неуспішно.

Реклама:

Тоді замовниця подала до суду.

Вона вимагала від Черкашиної 1,25 млн гривень: 250 тисяч штрафу, 700 тисяч втраченої вигоди, 250 тисяч матеріальних збитків і 50 тисяч моральної шкоди. 

Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути з блогерки 250 тисяч грн штрафу на користь Синиці – стільки, скільки вона заплатила. 

Водночас diva_olivka подала апеляцію і оскаржила рішення суду. На своїй сторінці блогерка пояснила, що обрала поганого організатора giveaway.

Зрештою, Вероніка Синиця подала касаційну скаргу і Верховний суд скасував постанову апеляційного. 

Тепер Алевтина Черкашина зобов’язана сплатити 250 тисяч гривень компенсації Синиці, а також 3750 грн судового збору.

Читайте також: "Голодна блогерська туса": чи є в Instagram місце пам’яті про Голодомор?


Реклама:


Реклама:
 3860
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2660
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3263
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат