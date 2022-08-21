Церковні дзвони та набат: в Україні оновили сигнали повітряної тривоги

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 серпня 2022

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги, зокрема у випадках хімічної та радіаційної небезпеки.

Про нові сповіщення повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки", - пояснили в урядовій організації.

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Нові сигнали тривоги:

  • Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
  • Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
  • Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. 

Після сигналу про евакуацію треба увімкнути радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

 Фото: akiyoko74 / Depositphotos

Зверніть увагу! При оголошенні повітряної тривоги сигнал лунатиме щонайменше 30 секунд. 

У Центрі протидії дезінформації також звертаються з проханням не ігнорувати сповіщень повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у разі радіаційної аварії варто приймати йодовмісні препарати лише після офіційного сповіщення. 

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