У США батько сфотографував пеніс сина, щоб надіслати лікарю. Google розцінив це як педофілію

У США чоловік сфотографував геніталії маленького сина, щоб надіслати дитячому лікарю під час локдауну.

Однак Google позначив ці фото як матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM), а батька – почав підозрювати у злочині, повідомляє The New York Times.

Компанія також подала звіт до Національного центру у справах зниклих і експлуатованих дітей та ініціювала розслідування цього випадку поліцією.

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Через помилку автоматизованої системи американець втратив усе цифрове життя та отримав проблеми з правоохоронцями.

Історію Марка – чоловік не називає свого прізвища – та несправедливих обвинувачень з боку Google розповіли журналісти The New York Times.

Марк, тато-домогосподар і програміст із Сан-Франциско, помітив проблеми зі здоров’ям у свого маленького сина.

Пеніс дитини розпух і болів, тому чоловік вирішив задокументувати проблему, щоб показати медикам, у п‘ятницю ввечері, в лютому 2021 року.

Дружина Марка зателефонувала до медсестри, щоб запланувати на наступний ранок екстрену консультацію по відеозв’язку через локдаун.

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Медсестра попросила надіслати фото, щоб лікар міг їх попередньо переглянути.

Дружина Марка взяла телефон чоловіка та надіслала собі кілька знімків паху їхнього сина крупним планом.

На одному з фото було видно руку Марка, щоб краще відобразити набряк.

Лікар діагностував проблему та призначив антибіотики, які швидко допомогли малюкові, але про цей випадок сім'ї Марка не вдалося забути.

Через фото сина чоловік не лише втратив онлайн-життя, а й викликав підозри у правоохоронців.

Марк потрапив у алгоритмічну мережу, створену для виявлення користувачів, які обмінювалися матеріалами з елементами сексуального насильства над дітьми.

Оскільки технологічні компанії збирають багато даних, вони досліджують усе, що проходить через їхні сервери, щоб виявляти злочини та запобігати їм.

Тому вже за два дні Марк отримав сповіщення від Google про блокування його акаунтів через "шкідливий вміст", який може бути незаконним.

Компанія подала звіт до Національного центру у справах зниклих і експлуатованих дітей (NCMEC).

Того ж року їхній портал CyberTipline повідомив, що попередив владу про "понад 4260 потенційних нових дітей-жертв" сексуальної експлуатації. Одним із цих дітей з переліку був син Марка.

Марк втратив доступ до своїх електронних листів, контактів, документів, фотографій і номера телефону, оскільки він використовував мобільний сервіс Google Fi.

Не маючи доступу до свого старого номера телефону та адреси електронної пошти, він не міг отримати коди безпеки, необхідні для входу в інші облікові записи. Це позбавило чоловіка доступу до більшої частини його цифрового життя.

Марк намагався оскаржити рішення Google, але компанія відхилила запит.

У заяві Google йшлося: "Матеріали сексуального насильства над дітьми є огидними, і ми прагнемо запобігти їх поширенню на наших платформах".

За кілька днів після того, як Марк подав апеляцію, у Google відповіли, що не відновлюватимуть обліковий запис.

У грудні 2021 року департамент поліції Сан-Франциско розпочав розслідування проти Марка.

Правоохоронці отримали всю інформацію, яку чоловік зберігав у Googlе.

Зрештою, слідчий Ніколас Гіллард встановив, що інцидент "не містить ознак злочину і злочину не було".

Поліція мала доступ до всієї інформації про Марка, яку мав Google, і вирішила, що це не є жорстоким поводженням з дітьми чи експлуатацією.

Марк знову оскаржив свою справу в Google, надавши протокол поліції, але нічого не змінилося.

Два місяці тому Марк отримав сповіщення про остаточне видалення його облікового запису.

Також, за його словами, представниця Google сказала, що рецензенти не виявили висипу чи почервоніння на фотографіях сина, які він зробив.

Також перевірка його облікового запису показала відео, зняте пів року тому, яке Google також вважав проблемним – на відео був малюк, що лежав у ліжку з неодягненою матір‘ю.

Марк не пам’ятав цього відео та більше не мав до нього доступу.

"Одного ранку ми прокинулися. Це був чудовий день з моєю дружиною та сином, і я хотів записати цей момент.

Якби ми тільки спали в піжамі, цього можна було б уникнути", – сказав чоловік.

Речниця Google заявила, що компанія залишається при своїх рішеннях, хоча правоохоронні органи підтвердили невинуватість Марка.

Поліція Сан-Франциско зберегла вміст його облікового запису Google на флеш-накопичувачі, і Марк хоче отримати копію.

Чоловік досі сподівається повернути свою інформацію з допомогою правоохоронців.