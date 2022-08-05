12-річний хлопчик впав у кому після TikTok-челенджу. Як ця історія дійшла до судів

7 квітня 12-річного британця Арчі Баттерсбі знайшли вдома непритомним.

Хлопчик отримав "катастрофічне" ушкодження мозку і впав у кому, ймовірно, через виконання челенджу Blackout Challenge з TikTok.

Суть тренду полягає у тому, що людині потрібно затримати дихання, поки вона не знепритомніє через брак кисню.

Лікарі підтримували життя Арчі за допомогою штучної вентиляції легень та медикаментів.

Дитина не повернулася до життя, лікарі виявили некроз тканин у деяких ділянках мозку, але батьки були впевнені, що Арчі потрібно більше часу для одужання.

З того часу лікарі та сім‘я Баттерсбі сперечаються в судах щодо того, чи потрібно продовжувати лікування.

"Українська правда. Життя" зібрала основні події цієї історії з іноземних видань, зокрема BBC та The Guardian.

12-річний Арчі Баттерсбі впав у кому, ймовірно, через виконання Blackout Challenge з TikTok

Що сталося з Арчі?

12-річний Арчі Баттерсбі був талановитим гімнастом, захоплювався змішаними бойовими мистецтвами і хотів охреститися.

Однак 7 квітня він впав у кому.

Мати хлопчика Холлі Денс вважає, що він задихнувся, коли намагався зробити вірусний Blackout Challenge з TikTok.

У 2021 році щонайменше 7 дітей загинули від цього небезпечного TikTok-тренду, який також називають "челенджем удушення" або "собачим кайфом".

На початку квітня хлопця знайшли непритомним із зашморгом на шиї, пише The Washington Post.

Хлопчика перевели до Королівської лікарні Лондона, якою керує Barts Health NHS Trust.

Лікарі підтримували життя Арчі за допомогою штучної вентиляції легень та медикаментів, але він не подавав ознак життя.

Батьки хлопчика Холлі Денс і Пол Баттерсбі вважали, що хоч хлопчик і не в свідомості, але досі живий.

Вони стверджували, що відповідно до вірувань Арчі та їхніх християнських переконань, лікування має тривати доти, доки б’ється серце.

Подружжя наполягало на тому, щоб Арчі не відключали від апарату ШВЛ і штучно годували, поки він не помре "природною" смертю.

Однак у Королівській лікарні Лондона вважають, що Арчі помер, оскільки не приходить до тями і не може самостійно дихати.

Лікарі намагалися виявити, чи мертвий стовбур мозку, і попросили провести хлопчику МРТ, але сім’я Арчі відмовилась.

Тоді трест подав позов до Високого суду Лондона, щоб отримати дозвіл на проведення тесту.

Результати дослідження 31 травня підтвердили смерть дитини: лікарі помітили ознаки некрозу тканин на ділянках мозку Арчі.

На наступних слуханнях адвокати попросили суддю вирішити, чи буде продовження лікування відповідати інтересам Арчі.

Битва в судах

Фото: PA Media

13 червня суддя Високого суду Лондона постановив, що Арчі помер у день проведення МРТ, тож його життєзабезпечення потрібно припинити.

Однак наприкінці місяця батьки Арчі виграли апеляцію на повторний розгляд справи – відбулося нове слухання з іншим суддею.

15 липня суддя Гейден постановив припинити життєзабезпечення, зазначивши, що подальше лікування марне. З цим погодилися в Апеляційному та Верховному суді.

25 липня Апеляційний суд продовжив законну відстрочку, яка перешкоджає вступу рішення в силу, щоб дати батькам можливість подати апеляцію до ЄСПЛ.

Натомість вони вирішили звернутися до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю (UNRPD), вважаючи, що це дає більше шансів на успіх.

У цього комітету є протокол, який дозволяє сім'ям подавати скарги на порушення прав людей з інвалідністю.

ООН попросила британський уряд почекати з відключенням Арчі від апаратів, поки розглядатиметься справа.

Тоді міністр охорони здоров’я Стівен Барклай звернувся до судів з проханням терміново провести слухання для перегляду справи.

Утім, Верховний суд постановив, що конвенція, згідно з якою працює комітет, не є частиною внутрішнього законодавства Великої Британії.

Судді залишили в силі першопочаткове рішення: лікування потрібно припинити. Останньою інстанцією, куди могла звернутися сім'я, був Європейський суд з прав людини у Страсбурзі.

Подружжя Баттерсбі просило застосувати "тимчасові заходи" – це термінові дії, які суд ухвалює у виняткових випадках, коли є ризик непоправної шкоди від вироку.

Однак ЄСПЛ постановив, що "не буде втручатися в рішення національних судів щодо дозволу на припинення життєзабезпечувального лікування".

Загалом судді Високого суду, Апеляційного суду та Верховного суду заявили, що врахували релігійні переконання хлопчика та побажання його батьків, але зрештою вирішили, що без жодних перспектив одужання продовження штучної вентиляції легень не відповідає інтересам Арчі.

Після цього батьки вирішили перевести свого сина до хоспісу, щоб провести там його останні дні разом.

Остаточне рішення

Фото: Daily Express

Батьки Арчі просили дозволити їм вибирати, де хлопчик проведе свої останні хвилини.

Сім’я звернулася до Високого суду Лондона, щоб перевести сина, адже попереднє рішення вимагає, щоб Арчі залишався в Королівській лондонській лікарні до відключення апаратів, пише Sky News.

Трест Barts Health NHS, який керує лікарнею, заявив, що життєзабезпечення Арчі відключать 4 серпня об 11 ранку, якщо до 9 ранку сім’я не подасть заяву на переведення у хоспіс.

Сім’я хлопчика підтвердила, що має намір подати таку заявку.

Мати Холлі Денс сказала, що хотіла, щоб її син "пішов з життя з гідністю" у хоспісі, і це "несправедливо", що їм доводиться боротися, аби вивезти сина з лікарні.

Хоспіс погодився прийняти Арчі, однак медики стверджували, що переміщення хлопчика на машині швидкої "найімовірніше прискорить передчасне погіршення, навіть за наявності повного обладнання для інтенсивної терапії та персоналу в дорозі".

Зрештою, 5 серпня Вищий суд відхилив прохання Баттерсбі і не дозволив перевести хлопчика у хоспіс.

Наразі невідомо, коли медики відключать Арчі від апаратів, що підтримують життєдіяльність.

Що таке Blackout Challenge і чому він смертельно небезпечний?

Blackout Challenge з TikTok або "Гра в задушення" – це не нова тенденція.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), ця гра бере свій початок щонайменше з 2008 року.

Підлітки душать себе чи одне одного, щоб отримати короткий ейфоричний стан або "кайф".

Однак ця практика дуже часто призводить до смерті.

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, клітини мозку починають гинути протягом 5 хвилин після перекриття кисню.

Якщо людина залишається без кисню протягом тривалого часу, це може призвести до коми, судом, пошкодження мозку та навіть смерті.

"Гра в задушення" вже вбила 82 дитини, більшість із яких були хлопчиками від 11 до 16 років, кажуть у CDC.

Зокрема, раніше від "смертельного челенджу" у США померла 10-річна Найла Андерсон, пише Health.

Вона практикувала удушення у своїй спальні, коли її сім’я була вдома, однак у кімнаті з дівчинкою не було нікого, хто міг би вчасно їй допомогти.

Щоб вберегти свою дитину від смертельного челенджу, батькам варто знати, як часто дитина користується соціальними мережами та для чого їх використовує, пояснила клінічна психологиня Теа Галлагер у коментарі Health.

Вона радить запитати дитину, чи чула вона про Blackout Challenge, а потім пояснити, чому це небезпечно і як нестача кисню може призвести до смерті.