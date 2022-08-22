Не фарбувати волосся та не вдягати футболки з написами: в окупованому Луганську вводять дрес-код для учнів

В Луганську, який знаходиться під контролем РФ, окупанти склали списки одягу, який можна носити у школи, та встановили вимоги для зовнішнього вигляду учнів. Під заборону потрапили футболки з написами, рвані джинси та топи.

Про це повідомляють "Старобільські новини" з посиланням на листівки, які роздають у школах так званої "ЛНР".

Дівчатка можуть ходити у школу у піджаку, спідниці і жилеті, а також у платті або сарафані класичного покрою. Джинси і штани дозволяються лише класичні, прямого покрою. Яскраві кольори та аксесуари також під забороною.

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Категорично забороняється вдягати до школи джинси з заниженою талією, легінси, короткі топи вище талії, прозорий та блискучий одяг, панчохи в сітку і взуття на дуже високих підборах.

Хлопчикам не можна приходити у школу у джинсах з дірками і пом'ятих сорочках. Спортивний одяг дозволяється лише на уроках фізкультури.

Заборони також стосуються футболок з написами, шкіряного одягу (окрім верхнього), яскравого макіяжу та манікюру тощо.

Користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами під час навчального процесу у школах Луганська заборонено.

Окрім того, у "святкові" дні та на шкільні лінійки діти мусять приходити у білих сорочках.