Як діти з окупованих територій навчатимуться в школах? Відповідь МОН

З 1 вересня українські школярі, які вимушено опинились на окупованих територіях, зможуть продовжити навчання дистанційно.
У Міністерстві освіти і науки для цього розробили необхідні механізми, зокрема сімейне навчання, про що розповів заступник міністра Андрій Вітренко.
"Якщо є зв’язок, то нехай підключаються до Всеукраїнської школи онлайн-навчання.
Потім ми будемо через систему екстернат оцінювати, переводити їх в інші класи та видавати документи про освіту", – цитує Вітренка "Укрінформ".
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Чиновник також нагадав, що навчання у форматі офлайн в українських школах розпочнеться лише за умови обладнаних укриттів.
У зонах бойових дій та прилеглих до них територій навчання відбуватиметься виключно в дистанційному форматі.
"1 вересня в офлайн-режимі працюватимуть ті навчальні заклади, в яких є належно обладнані укриття.
Всі інші будуть надавати освіту в онлайн-форматі або практикувати змішану форму", – зазначив Андрій Вітренко.
Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як виглядатиме навчання з 1 вересня.
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