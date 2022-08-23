У Львові рятують жінку, яка була "похована заживо" після ракетного обстрілу Бахмута

Львівські лікарі рятують жінку з Бахмута Донецької області, яка серйозно постраждала внаслідок вибуху російської ракети.

Того дня 40-річна Оксана разом із чоловіком поверталася від подруги. Коли поряд влучила ракета, жінку засипало землею, розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Її, ледве живою, дістали із п'ятиметрової вирви, що утворилася у землі внаслідок "прильоту".

"Останнє, що пам’ятає: дзвін у вухах, різкий біль в руці та важкість землі, котра, як тоді здавалося, заживо її ховає. З останніх сил жінка покликала чоловіка. Його відкинуло вибуховою хвилею, та він її почув", – переповідають медики.

Після обстрілу Бахмута Оксану пораненою діставали з 5-метрової вирви. Фото: Роман Кайман

Потім Оксану одразу госпіталізували до лікарні у Дніпрі. Туди жінка потрапила з уламковими пораненнями правої легені, печінки, обширними ранами лівого плеча, відкритими переломами обох ніг та правої руки. Постраждала 11 днів провела в реанімації.

Щойно медикам вдалося стабілізувати її стан, евакуаційний потяг доправив пацієнтку до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Наразі медики відділення травматології та ортопедії доліковують Оксані рани живота, рук та ніг.

"Триває боротьба за її розтрощену кінцівку. Лікарі щосили намагаються врятувати ліву ногу від ампутації", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Також з Оксаною працює команда реабілітологів та психотерапевтів.

Лікування та реабілітація жінки, як і інших пацієнтів, постраждалих внаслідок російської збройної агресії проти України, відбувається в межах проєкту UNBROKEN Ukraine.