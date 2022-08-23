У Львові рятують жінку, яка була "похована заживо" після ракетного обстрілу Бахмута

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
14920
23 серпня 2022

Львівські лікарі рятують жінку з Бахмута Донецької області, яка серйозно постраждала внаслідок вибуху російської ракети.

Того дня 40-річна Оксана разом із чоловіком поверталася від подруги. Коли поряд влучила ракета, жінку засипало землею, розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.  

Її, ледве живою, дістали із п'ятиметрової вирви, що утворилася у землі внаслідок "прильоту".

Реклама:

"Останнє, що пам’ятає: дзвін у вухах, різкий біль в руці та важкість землі, котра, як тоді здавалося, заживо її ховає. З останніх сил жінка покликала чоловіка. Його відкинуло вибуховою хвилею, та він її почув", – переповідають медики.

 Після обстрілу Бахмута Оксану пораненою діставали з 5-метрової вирви. Фото: Роман Кайман

Потім Оксану одразу госпіталізували до лікарні у Дніпрі. Туди жінка потрапила з уламковими пораненнями правої легені, печінки, обширними ранами лівого плеча, відкритими переломами обох ніг та правої руки. Постраждала 11 днів провела в реанімації.

Читайте також: Прикривала сина собою: у Львові врятували жінку, в хребет якої влучив уламок ракети

Щойно медикам вдалося стабілізувати її стан, евакуаційний потяг доправив пацієнтку до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Наразі медики відділення травматології та ортопедії доліковують Оксані рани живота, рук та ніг.

"Триває боротьба за її розтрощену кінцівку. Лікарі щосили намагаються врятувати ліву ногу від ампутації", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Також з Оксаною працює команда реабілітологів та психотерапевтів.

Реклама:

Лікування та реабілітація жінки, як і інших пацієнтів, постраждалих внаслідок російської збройної агресії проти України, відбувається в межах проєкту UNBROKEN Ukraine.  

Читайте також: 30 років не могла їсти і пити: у Львові за допомогою робота-хірурга врятували жінку з рідкісним діагнозом


Реклама:


Реклама:
 4625
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2783
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3302
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат