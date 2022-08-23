Чим відрізняються школи за кордоном – опитування освітнього омбудсмена

Українські батьки, які повели своїх дітей до шкіл за кордоном, визначили низку відмінностей з українськими закладами освіти.

Опитування провела Служба освітнього омбудсмена.

88,5% батьків зазначили, що у закордонних школах дитина більш захищена від булінгу з боку вчителів, а педагоги більше дотримуються прав людини.

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Педагогів вважають більш професійними, щирими та доброзичливими 76% опитаних.

Фото: kzlobastov / Depositphotos

Окремо підкреслили дружню атмосферу 65,1% батьків.

За кордоном шкільні програми більш лаконічні та адаптовані до життя, вважають 97,8% опитаних українців.

На думку 97,7% батьків, педагоги в інших країнах частіше застосовують індивідуальні підходи до кожної дитини, приділяють увагу психологічному стану, вчать уникати конфліктів та закликають гратися разом.

85,5% дорослих підкреслюють відсутність надмірного навантаження на дітей та лояльнішу систему оцінювання. Батьки вважають, що оцінки у школах за кордоном не є каральним методом.

Більше уваги приділяють розвитку дитини у царині мистецтва, музики, спорту та здоровому способу життя.

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84,2% батьків підкреслюють, що діти вільно почуваються на уроках, немає шкільної форми, а у школі не обмежують активність.

Учням у закордонних школах дають менше домашніх завдань, контрольних робіт та формують менші класи – відзначили 67,9% батьків.

63,9% опитаних кажуть, що їхніх дітей спонукають до вільного висловлення думок та навчають поважати один одного.

Незвичним явищем є відсутність батьківських комітетів, тож з них не збирають гроші на ремонт. Це відзначили 98,8% опитаних.

Українські батьки підкреслили, що в закордонних школах є повноцінне меню, а також усі канцтовари для дітей закуповує держава.

Опитування провела Служба освітнього омбудсмена. Вона залучила усіх охочих потенційних респондентів. В опитуванні взяли участь 7921 батьків здобувачів освіти.

Нагадаємо, що більшість батьків визначились з формою навчання – вони обрали онлайн навчання в українських школах.