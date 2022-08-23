Чим відрізняються школи за кордоном – опитування освітнього омбудсмена

Українські батьки, які повели своїх дітей до шкіл за кордоном, визначили низку відмінностей з українськими закладами освіти.
Опитування провела Служба освітнього омбудсмена.
88,5% батьків зазначили, що у закордонних школах дитина більш захищена від булінгу з боку вчителів, а педагоги більше дотримуються прав людини.
Педагогів вважають більш професійними, щирими та доброзичливими 76% опитаних.
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Окремо підкреслили дружню атмосферу 65,1% батьків.
За кордоном шкільні програми більш лаконічні та адаптовані до життя, вважають 97,8% опитаних українців.
На думку 97,7% батьків, педагоги в інших країнах частіше застосовують індивідуальні підходи до кожної дитини, приділяють увагу психологічному стану, вчать уникати конфліктів та закликають гратися разом.
85,5% дорослих підкреслюють відсутність надмірного навантаження на дітей та лояльнішу систему оцінювання. Батьки вважають, що оцінки у школах за кордоном не є каральним методом.
Більше уваги приділяють розвитку дитини у царині мистецтва, музики, спорту та здоровому способу життя.
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84,2% батьків підкреслюють, що діти вільно почуваються на уроках, немає шкільної форми, а у школі не обмежують активність.
Учням у закордонних школах дають менше домашніх завдань, контрольних робіт та формують менші класи – відзначили 67,9% батьків.
63,9% опитаних кажуть, що їхніх дітей спонукають до вільного висловлення думок та навчають поважати один одного.
Незвичним явищем є відсутність батьківських комітетів, тож з них не збирають гроші на ремонт. Це відзначили 98,8% опитаних.
Українські батьки підкреслили, що в закордонних школах є повноцінне меню, а також усі канцтовари для дітей закуповує держава.
Опитування провела Служба освітнього омбудсмена. Вона залучила усіх охочих потенційних респондентів. В опитуванні взяли участь 7921 батьків здобувачів освіти.
Нагадаємо, що більшість батьків визначились з формою навчання – вони обрали онлайн навчання в українських школах.
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