Присвячений героям опору: Укрзалізниця запустила "Потяг перемоги". ФОТО

Укрзалізниця запустить "Потяг до перемоги", присвячений українським тимчасово окупованим територіям.
"Потяг до перемоги" вирушив у перший рейс 23 серпня з Києва і прибуде до Ужгорода у День Незалежності. Надалі потяг курсуватиме Україною.
Потяг складається із 7 вагонів, розписаних українськими митцями. Всі ілюстрації присвячені подвигам українців, які чинять опір російським окупантам.
Крім того, відсканувавши QR-код на вагонах, можна буде почитати історії українців, які чинили опір російським окупантам.
|"Потяг до перемоги"
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"Коли живеш в окупації та чуєш, що люди по всій країні приєднуються до флешмобів на твою підтримку, розповідають про тебе та привертають увагу до злочинів, котрі чинять окупанти – це надає сил боротися далі.
Мрію, що "Потяг до перемоги" зможуть на власні очі побачити всі герої, з усіх регіонів, яким він присвячений", – говорить Максим Щербина, колишній працівник Запорізької АЕС і учасник руху спротиву Енергодара.
Ілюстрації на вагонах створювали сучасні українські митці:
- Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії;
- Сергій Туркіневич – мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків;
- Дмитро Касянюк – сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини;
- Роман Синенко розкрив історію лікарів із Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах;
- Аліна Коник – фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум’ям полях;
- Максим Кільдеров – рух опору Херсонщини.
|Потяг, присвячений бійцям з заводу "Азовсталь"
"Потяг до перемоги" – це наша подяка всім сміливим українцям, які чинять спротив окупантам.
Україна пам’ятає про тих, хто знаходиться в тимчасовій окупації, що ми не забули ні про Херсонщину, ні про Донеччину, ні про Крим", – каже голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
|Вагон розписаний у стилі картин Марії Примаченко
Потяг курсуватиме за маршрутом Київ-Ужгород до 3 вересня, а після цього на сполученні Запоріжжя-Львів, об’єднуючи країну із заходу на схід.
|Вагон присвячений окупованому Криму
Ознайомитись з героїчними історіями українців з тимчасово окупованих областей України можна на сайті проєкту.
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