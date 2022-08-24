Присвячений героям опору: Укрзалізниця запустила "Потяг перемоги". ФОТО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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24 серпня 2022

Укрзалізниця запустить "Потяг до перемоги", присвячений українським тимчасово окупованим територіям.

"Потяг до перемоги" вирушив у перший рейс 23 серпня з Києва і прибуде до Ужгорода у День Незалежності. Надалі потяг курсуватиме Україною.

Потяг складається із 7 вагонів, розписаних українськими митцями. Всі ілюстрації присвячені подвигам українців, які чинять опір російським окупантам.

Крім того, відсканувавши QR-код на вагонах, можна буде почитати історії українців, які чинили опір російським окупантам. 

"Потяг до перемоги"

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"Коли живеш в окупації та чуєш, що люди по всій країні приєднуються до флешмобів на твою підтримку, розповідають про тебе та привертають увагу до злочинів, котрі чинять окупанти – це надає сил боротися далі.

Мрію, що "Потяг до перемоги" зможуть на власні очі побачити всі герої, з усіх регіонів, яким він присвячений", – говорить Максим Щербина, колишній працівник Запорізької АЕС і учасник руху спротиву Енергодара.

Ілюстрації на вагонах створювали сучасні українські митці:

  • Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії;
  • Сергій Туркіневич – мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків;
  • Дмитро Касянюк – сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини;
  • Роман Синенко розкрив історію лікарів із Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах;
  • Аліна Коник – фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум’ям полях;
  • Максим Кільдеров – рух опору Херсонщини.
 Потяг, присвячений бійцям з заводу "Азовсталь"

"Потяг до перемоги" – це наша подяка всім сміливим українцям, які чинять спротив окупантам.

Україна пам’ятає про тих, хто знаходиться в тимчасовій окупації, що ми не забули ні про Херсонщину, ні про Донеччину, ні про Крим", – каже голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Вагон розписаний у стилі картин Марії Примаченко

Потяг курсуватиме за маршрутом Київ-Ужгород до 3 вересня, а після цього на сполученні Запоріжжя-Львів, об’єднуючи країну із заходу на схід.

 Вагон присвячений окупованому Криму

Ознайомитись з героїчними історіями українців з тимчасово окупованих областей України можна на сайті проєкту

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