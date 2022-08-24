Хода окупованими містами: в Україні організовують віртуальний флешмоб на підтримку Незалежності

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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24 серпня 2022

Український стартап Reface та фандрейзингова платформа UNITED24 організовують віртуальну Ходу Незалежності містами України.

Долучитись до неї можна з будь-якої точки світу, а для участі потрібно створити персоналізоване відео на фоні українських міст за внесок від 24 доларів.

Таке відео можна створити на фоні 16 українських міст, серед яких тимчасово окуповані Донецьк, Сімферополь, Херсон.

"Цей проєкт – можливість об’єднатися мільйонам українців, які були змушені тікати від війни, що розв'язала росія.

Можливість пройтися вулицями тимчасово окупованих міст – нашим Херсоном, Сімферополем, Донецьком. Це також можливість для людей з усього світу висловити підтримку Україні", – каже координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

Фото: скрін з сайту, де організовують віртуально ходу

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Зібрані кошти від Ходи Незалежності підуть на автівки швидкої допомоги для порятунку життів.

Для створення віртуальної ходи організатори використовують додаток для зміни облич Reface.

На сторінці проєкту користувачі зможуть завантажити своє фото або своїх друзів чи просто відомих людей, вибрати українське місто та згенерувати відео, яким потім можна поділитись соцмережах.

Створити відео та зробити внесок можна до 31 серпня на платформі Reface.fund.

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