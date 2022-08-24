Пес Патрон і киця Шафа: тварини вітають Україну з Днем Незалежності. ФОТО

Сьогодні українці святкують 31-й День Незалежності.

Головне державне свято відзначають не лише люди, але й тварини: пес-сапер Патрон, врятована кішка Шафа-Глорія, рятувальник Мажор та інші.

"Українська правда. Життя" вирішила урізноманітнити вашу стрічку та зібрати привітання від чотирилапих друзів.

Зірковий сапер пес Патрон привітав українців з Днем Незалежності у своєму Instagram.

Фото: patron_dsns

Улюбленець українців "поділився" своїми світлинами у вишиванці, зробив "незалежний лизь", а також написав такі рядки:

"Любити Україну – це коли ти гордо відповідаєш на запитання "А ти звідки?".

Це (як колись) годинами розповідати про неймовірні пейзажі, про обох Шевченків і Кличків. Це коли ти всього два дні не був в Україні, але мчиш у якийсь заклад терміново з‘їсти борщику. Бо скучив!".

"Всім незалежний лизь👅" – написав Патрон

"Це коли твою країну намагаються поневолити, а ти не те що не опускаєш руки, ти готуєш їх для смачного ляпаса у відповідь. Це коли тобі довелось евакуюватись в інше місто чи країну, і немає ні дня, щоб ти не сумував за своїм домом.

Це коли ти тільки зараз вчиш державну мову, але робиш це за покликом душі. Це коли ти віддаєш останні гроші на супутник, корм для тваринок чи бронежилет для воїна", – "додає" пес.

Також святковий допис опублікували на сторінці кішки Шафи-Глорії, врятованої у Бородянці:

"Мої волелюбні, сміливі, натхненні, нескорені українці, вітаю вас із Днем Незалежності. Які випробування впали на нашу долю, і як мужньо ми їх проходимо!

За пів року ми стали зовсім іншими людьми! Ще сильнішими, безкомпромісними та готові на все, щоб жити саме у вільній Україні! Україні, яка вище за все ставить свою волю, своїх людей і своїх пухнастих друзів! Україні, яка не боїться ні ракет, ні пострілів, ні погроз нелюдів-сусідів!"

Фото: shafa_the_cat

Також Шафа "закликала" підтримувати своїх рятівників із "ЗооПатруля" донатами.

Талісман одеських рятувальників пес Мажор, якого прихистили у пожежній частині, також привітав українців.

Фото: ДСНС

"Песко одеських рятувальників Мажор – вітає усіх з Днем Незалежності

І нагадує , що сильні ми лише тоді, коли ми разом, коли один за одного, з однією ціллю і спільним прагненням до миру і перемоги!" – кажуть у ДСНС.

Фото: "Хочукота"

А благодійний фонд "Хочукота", який рятує котиків, написав у Facebook:

"З Днем Незалежності України, котики! Котики відомі поціновувачі незалежності, а ще – своєї домівки, без якої життя не уявляють, може саме тому українці та українки так люблять котів?".

До привітань також приєдналася домашня улюблениця журналіста й історика Вахтанга Кіпіані – собака Жужа-Малєна породи коргі.

Організація з порятунку тварин "ЗооПатруль" поділилася світлинами чотирилапих друзів українців у реаліях воєнного часу:

А зоозахисники організації UAnimals поділилися відео, як тварини "виконують гімн" України.

"UAnimals вітає всіх із Днем Незалежності! Українці – незборима, чуйна нація із великим серцем. Разом із нами цей день святкують і наші тварини, бо вони також – частина нашої країни.

Щодня українські захисники виборюють наше право називатися українцями і встигають рятувати тварин, які страждають від війни. Вдячні кожному і кожній за Нашу велику Незалежність!", – кажуть в організації.

Фото: UAnimals

Також рятівники тварин опублікували реквізити, за якими їм можна жертвувати кошти.

"Свобода не лише в тому, щоб бути вільним, але ще в тому, щоб мати право вибору і право на життя. Долучайтеся до порятунку беззахисних тварин, подаруйте їм надію на кращу долю, яка зараз так необхідна", – додали вони.