Як військовослужбовцям та членам їхніх родин отримати безкоштовну правову допомогу – пояснюють у Мін'юсті

Яна Осадча журналіст
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25 серпня 2022

З початку війни понад 2 тисяч українських військових та членів їхніх родин звернулися за безкоштовною первинною правовою допомогою.

Найбільша кількість звернень стосувалася виплат допомоги та компенсацій, повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Окрмі того, звернення стосувалися оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військової служби, зокрема, про військовий облік, мобілізацію, бронювання тощо.

У відомстві нагадують, що ветерани війни і члени сімей загиблих захисників можуть також безоплатно скористатися послугами юриста або адвоката для представництва в судах. Затриманим військовослужбовцям буде призначений адвокат для захисту.

 Фото: alexraths/Depositphotos

Які безоплатні юридичні послуги можуть отримати військовослужбовці та члени їхніх сімей:

  • правову інформацію, роз’яснення і консультації юристів;
  • допомогу у складенні заяв, скарг та інших юридичних документів;
  • захист, представництво інтересів в судах та інших органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Як отримати безкоштовну правову допомогу:

Необхідно подати звернення та документи до найближчого бюро правової допомоги.

Окрім того, консультацію можна отримати за номером телефону: 0800 213 103 (безкоштовно з мобільного).

Також варто встановити мобільні застосунки "Безоплатна правова допомога" і "Твоє право".

Контакти бюро правової допомоги та інші сервіси доступу до безоплатної правової допомоги можна знайти тут.

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