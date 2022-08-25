Лаявся і бив: киянину загрожує 2 роки в’язниці за знущання над ексдружиною

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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25 серпня 2022

Киянину загрожує до двох років тюремного ув'язнення за вчинення домашнього насильства над колишньою дружиною.

65-річний кривдник нецензурно лаявся, принижував та бив жінку, з якою вони були розлучені, але проживали разом, повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Вперше до правоохоронців звернулася не сама потерпіла, а сусіди. Наприкінці минулого року вони повідомили поліції про сварку у квартирі на проспекті Лісовий. Зокрема, скаржилися на чоловіка, який у помешканні вчиняє насильство щодо колишньої дружини.

На місце інциденту виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству. З'ясувалося, що чоловік систематично принижував та піднімав руку на жінку. Тоді на кривдника склали адміністративний протокол, в результаті чого суд заборонив йому наближатися до потерпілої.

"Шість місяців киянину заборонялося наближатися на 100 метрів до місця проживання та роботи постраждалої особи", – резюмував інспектор сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Анатолій Луценко.

 Фото: відділ комунікації поліції Києва

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Проте згодом чоловік повернувся до квартири та взявся за старе. Жінка знову зазнавала домашнього насильства. Поліцейські вже вдруге зібрали матеріали протиправних дій, а слідчі розпочали проти нього кримінальне провадження.

Наразі кривднику уже повідомлено про підозру у домашньому насильстві (статті 126-1 Кримінального кодексу України). 

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Тепер чоловіку, який систематично принижував та бив колишню дружину, загрожує покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні запустили додаток для жінок, завдяки якому можна буде швидко повідомити правоохоронців про домашнє насильство та отримати допомогу.

Крім того, раніше ми роз'яснювали, як захиститися від кривдника, що вчиняє домашнє насильство, юридично заборонивши йому наближатися до вас і вашого дому.

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