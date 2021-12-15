"Через суди добились, щоб його посадили". Як захиститися від домашнього насильства юридично

Ольга (ім’я героїні змінене – ред.) прожила з чоловіком-аб’юзером 10 років. За цей час з жінкою траплялося різне: синяки, переломи, струс головного мозку.

Через суди Ользі вдалося посадити колишнього чоловіка за ґрати.

Утім, повернути собі безпеку вдається далеко не кожному.

За 10 місяців 2021 року поліція отримала понад 267 тисяч заяв та повідомлень про домашнє насильство.

Та, станом на вересень 2021 року, правоохоронці поставили на облік лише понад 16 тис. людей та провели понад 29 тисяч профілактичних бесід із кривдниками.

У цьому тексті ми розповімо, як захиститися від кривдника та юридично заборонити йому наближатися до вас і вашого дому.

Фото: VectorStory/Depositphotos

Ольга – мама трьох дітей. З початком війни на Сході була змушена була переїхати в Кропивницький.

Зараз жінка розлучена і вільна від насильства. Та її свободі передувало 10 років стосунків із аб’юзером.

"Перший раз він ударив, було страшно, було боляче, але я подумала, що, можливо, я роблю щось не так, що зі мною так можна. Ми з чоловіком прожили в шлюбі 10 років, – розповідає Ольга, – і агресію він почав проявляти майже з самого початку. І чим далі, тим усе переходило в жорсткішу форму".

Спершу Ольга думала, що все зміниться на краще. Та згодом у жінки почали з’являтися явні синці.

"Людям доводилося щось пояснювати. Я намагалася звертатися до правоохоронців, тоді ще була міліція. Але в міліції мені нічим не допомогли.

Вони нічого не зробили. Я прийшла, вони все записали, а потім забули. А потім ще й війна почалася. Ми стали переселенцями.

Зрештою минули роки, стан був такий – "А сенс жити, якщо жити ось так". Я вирішила боротись, бо знала, що просто так мене не відпустять", – розповідає Ольга.

Жінці вдалося розлучитися з кривдником. Та якось вже колишній чоловік жорстоко побив Ольгу.

Він вночі вдерся до квартири, де жінка жила з дітьми, прокрався до ліжка та накинувся на жінку. Почав душити і бити її. Зламав ніс.

Останнє, що пам’ятала Ольга, це те, що від удару дуже боліла голова, коли колишній чоловік тягнув її за ногу по вулиці до своєї квартири. Жінка отримала струс головного мозку, переломи кісток, гематоми й садна.

Вже після того Ольга звернулась до юристів.

"Я звернулася в центр безоплатної правової допомоги, і вони сказали, що саме можна зробити. Колосальною для мене була підтримка адвоката", – пригадує жінка.

За фактом нападу на Ольгу проти її чоловіка порушили кримінальну справу. Щодо нього застосували обмежувальний припис.

"Ми через суди добились того, що все ж таки його посадили. Що далі? Сподіваюсь, що наша правоохоронна система почне працювати на повну силу.

Кожній жінці, яка потрапила в таку ситуацію, жахливі стосунки, хочу сказати, боріться. Ніколи не опускайте рук, боріться. Є центри, які допомагають, загалом світ не без добрих людей. Життя є, воно інше!", – радить Ольга.

Як психологічно протистояти насильству, ми розповіли у тексті "Боялася бути покараною". Дві історії про домашнє насильство та як від нього врятуватися.

Утім, інколи усвідомлення факту насильства та бажання втекти від кривдника – недостатньо. Потрібно знати, як це зробити.

Як карають домашніх кривдників в Україні

За домашнє насильство в Україні передбачена адміністративна відповідальність: штраф, виправні роботи або адміністративний арешт до 7 діб.

Утім, в разі трьох і більше порушень проти кривдника можуть відкрити кримінальне провадження.

Покарання може бути таким:

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин,

арешт до шести місяців,

обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до двох років.

Законодавство передбачає спеціальні заходи стосовно кривдника: терміновий заборонний припис; обмежувальний припис стосовно кривдника.

Терміновий заборонний виносять працівники поліції, якщо для життя чи здоров'я постраждалої особи є безпосередня загроза. Діє припис до 10 діб.

Цей припис має не меті негайне припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.

Заборонний припис може полягати в:

зобов'язанні залишити місце проживання (перебування) постраждалої людини (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);

забороні на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалого (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);

забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Обмежувальний припис стосовно кривдника – це спосіб тимчасово обмежити права кривдника або покласти на нього певні обов'язки. Він передбачає:

заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою (крім випадків, коли кривдником є людина менше 18 років);

усунення перешкод у користуванні спільним майном або майном, що є власністю постраждалої особи;

обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

заборону наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою людиною;

заборону особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалою особою, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

заборону в будь-який спосіб контактувати з людиною.

Рішення про видачу обмежувального припису приймає суд. Справу про видачу обмежувального припису мають розглянути не пізніше 72 годин після надходження заяви до суду.

Обмежувальний припис видають на строк від 1 до 6 місяців та можуть продовжити ще на 6 місяців максимум.

Як захиститися від кривдника?

У випадку насильства викликайте поліцію

Ви можете викликати поліцію за телефоном 102 або звернутися особисто до райвідділу та написати заяву.

Якщо ви вирішили юридично захиститися від кривдника, спеціалісти центру Безоплатної правової допомоги також радять:

почати "документувати" усі випадки домашнього насильства,

наполягати на притягненні кривдника до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУПАП, до кримінальної відповідальності за статтями 126-1 та 390-1 ККУ та на винесенні термінового заборонного припису.

Кривднику можуть винести терміновий заборонний припис, що заборонятиме йому наближатися до вас і вашого дому.

Зверніться до лікаря

Якщо ви зазнали фізичного чи сексуального насильства, зверніться до лікаря, щоб отримати медичну допомогу та задокументувати ознаки насильства. Це допоможе вам притягнути кривдника до відповідальності.

Зателефонуйте на "гарячу" лінію для постраждалих від домашнього насильства

Контакти:

урядова гаряча лінія – 1547 (з мобільного або стаціонарного). Тут вам можуть надати інформаційну консультацію, психологічну підтримку тощо.

– 1547 (з мобільного або стаціонарного). Тут вам можуть надати інформаційну консультацію, психологічну підтримку тощо. національна гаряча лінія – 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного). Тут ви можете отримати інформаційну, соціально-психологічну та юридичну підтримку.

– 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного). Тут ви можете отримати інформаційну, соціально-психологічну та юридичну підтримку. мобільний додаток WhiteRibbonUA. Це така собі "служба безпеки", яка містить необхідні ресурси для допомоги та можливість повідомляти про надзвичайні ситуації відповідним органам.

Знайдіть адвоката

Суд може винести обмежувальний припис проти кривдника.

"Але для того, щоб звернутись до суду та зробити усі свої подальші дії результативними й правильними з боку закону, краще мати кваліфікованого адвоката", – радять експерти.

Щоб отримати безкоштовного адвоката, ви можете звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його призначать за кошт держави.

Якщо кривдник порушив припис

Якщо після звернення до поліції чи суду кривдник порушив терміновий припис, зафіксуйте докази та знову зверніться до поліції із заявою, адже за це передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо на кривдника складено два та більше адмінпротоколів, проти нього можуть відкрити кримінальну справу за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

Коли агресор порушив обмежувальний припис, за це передбачено кримінальну відповідальність.

Потрібно фіксувати порушення та знову звертатися до поліції.

Якщо поліція не реагує – потрібно звернутися до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вам допоможуть скласти скаргу на бездіяльність поліції.

Якщо притягнути кривдника до кримінальної відповідальності не вдалося, рішення суду можна оскаржити у судах вищих інстанцій і навіть у Європейському суді з прав людини.

Якщо кривдник не реагує на рішення суду та продовжує нести небезпеку, експерти радять знайти безпечне місце, змінити місце проживання тощо.

"Але кожному випадку домашнього насильства викликайте поліцію. Чим більше складено адмінпротоколів, тим вірогідніше буде відкриття кримінальної справи", – радять у центрі безоплатної правової допомоги.

Куди сховатися від кривдника?

Якщо ви не можете втекти від кривдника, попросіть прихистку у кризовій кімнаті – тимчасовому притулку для жінок, які тікають від агресора і не мають куди піти.

Щоб потрапити у таку кімнату, потрібно звернутися у поліцію чи до соціальних служб.

Кризова кімната працює цілодобово. Перебування – безкоштовне, але тривати воно може лише протягом 10 днів.

Читайте детальніше про те, як отримати прихисток у шелтері.

Катерина Хорощак, УП. Життя

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