Прихована кнопка SOS: в Україні запускають додаток для жінок, які зазнають домашнього насильства

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 серпня 2022

В Україні запустили додаток для жінок, завдяки якому можна  буде швидко повідомити правоохоронців про домашнє насилля і отримати допомогу.

Його презентували Олена Зеленська та очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. 

Перша леді заявила, що в Україні кожна 5 жінка стала жертвою домашнього насильства. Проте лише третина з них повідомляла про це.

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"Ми боремося не лише за свою свободу, ми боремося і за людяність. І сьогодні ми зробимо ще один крок для того, щоб мати змогу ефективніше боротися з домашнім та гендерно зумовленим насильством", – зазначила Зеленська.

 Скриншот з відео презентації

Вона додала, що застосунок можна встановити на будь-який смартфон. Перша леді назвала додаток "прихованою кнопкою SOS" і наголосила, що на такий виклик Нацполіція відреагує одразу. Він вже доступний до завантаження.  

Переваги цього додатку:

  • програма недоступна стороннім особам;
  • має замаскований інтерфейс та прихований функціонал;
  • є кнопка для швидкого виклику поліції;
  • містить контакти допомоги.

Очільник МВС заявив, що цей додаток має допомогти боротися з насильством у побуті. Він також розповів, що наразі кількість звернень значно менша, і на це є об'єктивні причини. Зокрема, військова служба чоловіків.

 Фото: photostockman / Depositphotos

Заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко заявила, що з початку військової агресії РФ до Нацполіції надійшло 58 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Це – вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Понад 18 тис людей, які чинили домашнє насильство, були поставлені на облік поліції, і ця цифра також трохи менша, ніж за аналогічний період минулого року. 

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Але ми розуміємо, що, найімовірніше, найближчим часом ми отримаємо сплеск домашнього насильства", – зазначила вона.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року в Україні з'явився перший мобільний додаток для захисту жінок та дітей від домашнього насильства – WhiteRibbonUA.

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