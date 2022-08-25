Обстрілами Запорізької АЕС окупанти знеструмили лікарні, життя пацієнтів під загрозою – Ляшко

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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25 серпня 2022

Внаслідок обстрілів РФ Запорізької атомної електростанції частина лікарень в тимчасово окупованих містах Херсонської та Запорізької областей залишилися без електропостачання.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, наразі медичні заклади не мають можливості нормально виконувати свої прямі функції. Він також назвав дії російських окупантів геноцидом, адже життя багатьох людей, які фізично постраждали під час війни, знаходиться під загрозою.

"Країна-терорист продовжує чинити геноцид! Під загрозою опинилося найцінніше – життя людей, які сьогодні знаходяться в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей.

Знеструмлюючи наші лікарні, РФ вчергове показує світу своє справжнє обличчя – обличчя терориста", – наголошує Ляшко.

 Фото: ChinaImages/Depositphotos

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Також глава МОЗ додав, що від початку повномасштабної війни МОЗ забезпечило медзаклади 334-ма генераторами живлення.

"Адже коли поруч з тобою терорист – потрібно бути готовими до всього", наголосив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції зараз "100% небезпечна".

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