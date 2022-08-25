На Одещині засудили священника-бізнесмена, який переправляв ухилянтів через кордон

На Одещині засудили до 5 років в'язниці настоятеля храму, який в умовах воєнного стану намагався незаконно вивезти за кордон трьох чоловіків призовного віку.

Відповідне рішення ухвалив Болградський районний суд Одеської області.

Згідно з даними у судовому реєстрі, чоловіки заплатили священнику за допомогу у незаконному перетині кордону. Один із них віддав 2,5 тисяч доларів США, другий – 1,9 тисяч доларів США та 600 євро, а третій – 1,5 тисяч доларів США та 500 євро.

Реклама:

"Бізнесмен у рясі" відстежив графік пересування прикордонників, щоб у вечірній час доби провести чоловіків через блокпости. Проте прикордонники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками СБУ затримали настоятеля церкви на відстані 500 метрів від українського кордону, поблизу села Кубей.

"Бізнесмен у рясі" намагався переправити через кордон чоловіків до 60 років під час війни. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

"Святий отець мав доставити ухилянтів на мікроавтобусі Toyota Hiace прямо до державного кордону, щоб ті перетнули його поза пунктом пропуску. Перевезення здійснювалось під покровом ночі. У ході слідства було з’ясовано, що представник духовенства надав житло спочатку одному "клієнту", а через три дні ще двом", – розповідають прикордонники.

Правоохоронці зібрали всі необхідні докази правопорушення під час досудового розслідування, після чого справу передали до суду.

Священик відстежив графік пересування прикордонників, щоб провести чоловіків через блокпости. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Суд визнав настоятеля храму винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ст.332 Кримінального кодексу України) і призначив 5 років в'язниці. Утім, покарання для священника пом'якшили, коли той розкаявся та попросив віддати Збройним силам України гроші, які були передані в заставу – 197 600 гривень.

"Особиста ініціатива для передачі застави або заарештованого майна обвинуваченого чи підозрюваного на потреби армії сама по собі законодавством не передбачена як обставина, що пом'якшує покарання, але перелік обставин, що пом'якшують покарання, не є вичерпним.

Реклама:

Суд, враховуючи обставини справи та добровільну ініціативу обвинуваченого щодо допомоги ЗСУ, дійшов висновку про наявність підстав вважати це пом`якшуючою обставиною", – йдеться у вироку суду.

Тож священнику, який намагався переправити ухилянтів від армії через кордон, присудили п’ять років в’язниці, звільнивши його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.