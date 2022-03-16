Ховаються в бейбі-бокси та “хоронять” дружин: прикордонники ловлять втікачів з України

Українські прикордонники дедалі частіше затримують на кордоні чоловіків призовного віку, які інколи відчайдушно намагаються опинитись в іншій країні.

16 березня на кордоні затримали двох креативних татусів, які вирішили скористатись своїм батьківством для втечі з України, повідомляють у Державній прикордонній службі.

Перший випадок зафіксували на пункті пропуску "Малий Березний", що знаходиться на кордоні зі Словаччиною. Там 37 річний киянин, який їхав автомобілем з двома синами, представився вдівцем та показав свідоцтво про смерть своєї дружини, датоване початком березня цього року.

Прикордонники не повірили чоловікові та вирішили перевірити документи. Після цього з’ясувалось, що киянин вирішив "поховати" власну дружину, щоб йому дали можливість перетнути кордон. Горе-батька передали слідчим Нацполіції.

Інший випадок трапився на кордоні з Молдовою в пункті пропуску "Росошани", під час огляду автомобіля, яким їхала жінка разом із двома дітьми.

Увагу прикордонників привернув підозрілий бейбі-бокс у багажнику, в якому посеред дитячих речей переховувався чоловік 1985 року народження.

Бейбі бокс з сюрпризом

У такий оригінальний спосіб чоловік, який ледве вліз до дитячої коробки, хотів перетнути кордон разом із сім’єю. Охоронці кордону затримали чоловіка передали його поліцейським.

Нагадаємо, через збройну агресію Росії проти України чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїжджати закордон. Ця норма буде діяти допоки воєнний стан не скасують.

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