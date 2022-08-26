1,3 мільйони за поради "екстрасенса": жінка віддала шахраям заощадження усієї сім'ї

Жителька Почаєва Тернопільської області кілька тижнів оплачувала консультації в екстрасенса.
"Цілительку", яка обіцяла покращення в житті, жінка знайшла у соцмережах.
На послуги шарлатанки вона витратила понад 1,3 мільйона гривень, повідомляють у Національній поліції Тернопільської області.
"Бажаючи покращання родинного добробуту та особистого щастя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років економили та відкладали її родичі", – повідомляють правоохоронці.
|Фото: AndrewLozovyi / Depositphotos
Коли батьки дізнались, що донька витратила родинні збереження на телефонні розмови та оплату "послуг" екстрасенса, яка назвалась Оленою, звернулись до поліції.
До правоохоронців звернулась і сама жертва "цілительки" – вона розповіла поліціантам про те, що знайшла людину з надзвичайними здібностями в одній з соцмереж. Її одразу попередили, що дзвінки до "провидиці" – платні. Телефонні консультації тривали понад 2 місяці.
За 25-хвилинний сеанс екстрасенс брала від 30 до 60 тисяч гривень.
Після кожного дзвінка, жінка бігла у банк, аби розрахуватися за послуги.
Родичі зазначають, що не знали про ці розмови доньки з "цілителькою", які обійшлися їм у 20 тисяч доларів та 12 тисяч євро.
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Шахрайство", вчинене в особливо великих розмірах.
Якщо "екстрасенса" знайдуть, їй можуть засудити на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Читайте також: "Куплені" для ЗСУ машини досі у продажі: волонтерку звинувачують у шахрайстві