1,3 мільйони за поради "екстрасенса": жінка віддала шахраям заощадження усієї сім'ї

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 серпня 2022

Жителька Почаєва Тернопільської області кілька тижнів оплачувала консультації в екстрасенса. 

"Цілительку", яка обіцяла покращення в житті, жінка знайшла у соцмережах. 

На послуги шарлатанки вона витратила понад 1,3 мільйона гривень, повідомляють у Національній поліції Тернопільської області.

"Бажаючи покращання родинного добробуту та особистого щастя, жінка винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років економили та відкладали її родичі", – повідомляють правоохоронці.

 Фото: AndrewLozovyi / Depositphotos

Коли батьки дізнались, що донька витратила родинні збереження на телефонні розмови та оплату "послуг" екстрасенса, яка назвалась Оленою, звернулись до поліції.

До правоохоронців звернулась і сама жертва "цілительки" – вона розповіла поліціантам про те, що знайшла людину з надзвичайними здібностями в одній з соцмереж. Її одразу попередили, що дзвінки до "провидиці" – платні. Телефонні консультації тривали понад 2 місяці.

За 25-хвилинний сеанс екстрасенс брала від 30 до 60 тисяч гривень. 

Після кожного дзвінка, жінка бігла у банк, аби розрахуватися за послуги. 

Родичі зазначають, що не знали про ці розмови доньки з "цілителькою", які обійшлися їм у 20 тисяч доларів та 12 тисяч євро. 

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Шахрайство", вчинене в особливо великих розмірах.

Якщо "екстрасенса" знайдуть, їй можуть засудити на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. 

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