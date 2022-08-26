Чоловік обіймав тіло дружини: в окупованому Херсоні сусіди знайшли вбитим подружжя фермерів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 серпня 2022

У селищі Архангельському на Херсонщині, яке зараз перебуває під російською окупацією, вбили подружжя фермерів Павленків. 

До них кілька разів приходили військові РФ, повідомляють у Центрі журналістських розслідувань.

Валентин та Лариса були дрібними фермерами. Від обстрілів вони ховались у підвалі власного будинку. Востаннє сусіди бачили подружжя близько 20 години 23 серпня. Тоді чули на подвір'ї якийсь гомін, але не звернули на нього увагу.

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Наступного дня, коли сусіди не виходили з будинку, односельчани вирішили пересвідчитись у їхній безпеці та зайшли в дім до Павленків. Але там було порожньо.

 Фото вбитих фермерів з соцмереж

У підвалі вони побачили тіло Валентина. Чоловіка вбили пострілом в голову. 

"Ми його вирішили не чіпати, а згуртувати людей, щоб організувати його поховання. Лариси ж ніде не було. 

Лише після того, як ми спустились до підвалу, щоб витягнути тіло Валентина, то побачили, що він обнімає накриту ковдрою мертву дружину. 

Мабуть, він прикрив її своїм тілом, коли їх розстрілювали. У чоловіка була прострелена голова", – розповіли свідки трагедії.

Сусіди зазначають, що пострілів не чули. Але наголошують, що росіяни приходили в будинок до подружжя мінімум тричі.

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Павленки відкидали пропозиції виїхати на підконтрольну Україні територію, бо були переконані, що зможуть врятуватися від обстрілів у власному погребі.

Місцеві мешканці зазначають, що зараз на Херсонщині відбулась ротація – приїхали більш агресивні військові. Про це повідомив син вбитого Олександр Тетеря у коментарі "Суспільному".

Сусіди поховали Валентина та Ларису у подвір'ї їхнього будинку через неможливість зробити це на кладовищі.

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