У морзі не вистачає місць: як відбувається впізнання і видача тіл вбитих у Бучі

В Бучі на Київщині триває упізнання та видача тіл людей, вбитих та закатованих російськими окупантами.

Як відбувається ця процедура та що роблять з тілами, розповідають у проєкті "Український свідок".

Місцевий морг не може впоратися з такою кількістю тіл. Мертвих рефрижераторами везуть в інші місця.

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Про це свідчить напис: "Привезені тіла сюди не загружати".

"Біля моргу збираються родичі. Протягом кількох тижнів вони намагаються знайти своїх близьких. Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи і зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок", – розповідає волонтер Максим.

Мертвих рефрижераторами везуть в інші морги

За словами дще одного волонтера, головного редактора видання "Бабель" Євгена Спіріна сюди завезли не всіх, кого ексгумували, або знайшли.

Більшість людей вже неможливо опізнати.

У місцевому морзі, де збираються люди, не вистачає місць

"Будемо забирати проби ДНК, тому що дуже багато людей не змогли впізнати своїх загиблих.

Вбивства почалися з середини березня 2022. Зараз вже травень. Тому люди будуть здавати аналізи і будемо їх порівнювати з ДНК-пробами тіл", – каже Спірін.

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Інша волонтерка говорить, що люди, які розшукують родичів, але знаходяться за межами міста, можуть звернутися до прокуратури.

Більшість людей вже неможливо опізнати

Родичі мають надіслати свою волосину з цибулиною, щоб можна було порівняти ДНК.

Місцева мешканка Наталя шукає у бучанському морзі свого сина. Каже, що з ним не було зв’язку з 3 березня.

Наталя шукає свого сина, який зник у Бучі

"Я ходила до військових, у поліцію, ЦНАП. Навіть на розкопках тіл була за церквою. Вся наша родина сподівається, що він живий", – говорить жінка.

Нагадаємо, окупація Бучі росіянами тривала майже 33 дні: російські війська зайшли в місто вранці 27 лютого 2022 року і покинули місто ввечері 31 березня.

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