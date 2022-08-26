У Маріуполі окупанти залякують батьків і змушують віддавати дітей до місцевих шкіл – радник мера

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 серпня 2022

Батьків у Маріуполі змушують віддати дітей до шкіл під керівництвом окупантів.

У разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав, повідомляє радник мера Маріуполя у Telegram-каналі "Андрющенко Time".

Він прикріпив скриншот з погрозами, який розсилають вчителі-колаборанти.

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"Адміністрація школи доводить до вашого відома! Хто не визначився із очним навчанням у школі, повідомляємо, що дистанційного навчання на нашій звільненій території не буде!

Якщо ваша дитина не виходить, ми передаємо дані в департамент, вони передають у поліцію, до вас приїжджають, перший раз – йде попередження, потім штраф у розмірі 40 тисяч рублів, втретє вас позбавляють батьківських прав", – йдеться у повідомленні.

 Фото: olegtqrkin94 / Depositphotos

Радник мера припускає, що на такі міри колаборанти змушені йти через рекордно низьку кількість дітей в школах окупованого міста.

"Освітяни, що пішли на співпрацю з окупантами масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи що за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей буде вилучено з родин примусово. Черговий злочин проти людяності на марші", – зазначає Андрющенко.

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