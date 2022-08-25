Дистанційка чи кілька змін: як розпочнеться навчальний рік у регіонах України

Вперше українські школи розпочинають новий навчальний рік в умовах війни.

За встановленими Міністерством освіти і науки правилами, форму навчання для дітей обирають батьки. Однак приймати учнів на очне навчання можуть лише ті школи, які обладнані укриттями, що відповідають нормам.

За даними МОН, 59% закладів освіти мають захисні споруди і готові до очного навчання. Найвищі показники готовності до освітнього процесу офлайн наразі в місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях.

"Українська правда. Життя" розбиралася, як планують розпочати навчальний рік в регіонах України.

Київ

За даними Київської міської воєнної адміністрації, 68% шкіл столиці мають укриття і готові прийняти учнів.

У департаменті освіти і науки КМДА кажуть, що, згідно з опитуванням, 70% батьків обрали очну форму навчання для своїх дітей.

Однак у школі одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Тож деякі заклади перейдуть на двозмінне навчання, а школи, де немає ані свого укриття, ані безпечного місця поруч, будуть займатися дистанційно.

Інформацію про те, які школи Києва будуть працювати очно, не викладають публічно з міркувань безпеки. У КМДА стверджують, що ця інформація доведена до шкіл, які мусять повідомити батьків.

Вінниця

З 44 шкіл Вінницької територіальної громади, 30 мають власні укриття. Деякі з 14 шкіл без укриттів вже уклали угоди з власниками сховищ поруч. Разом із дітьми у укриттях перебуватиме медична сестра та інші працівники школи.

Як кажуть у міській раді, певні обсяги ремонтних робіт у шкільних укриттях виконували педагогічні колективи та батьки. Однак, як стверджують у місцевому департаменті освіти, коштів з батьків на облаштування сховищ не збирали.

Згідно з опитуванням, 83% батьків вінницьких школярів висловилися за очне навчання. Учнів, які обрали дистанційне навчання, об’єднають у окремі класи.

Луцьк

У Луцьку до очного навчального процесу готові 33 з 38 закладів освіти.

Для решти шкіл будуть шукати укриття поруч, або ж діти навчатимуться дистанційно.

У департаменті освіти кажуть, що в школах, де укриття маленьке, початкові класи навчатимуться очно, а старші діти в режимі онлайн.

В місцевому бюджеті на обладнання укриттів передбачили 2 млн гривень.

Дніпро

У Дніпрі учні комунальних шкіл навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради.

"Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Улітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним. Нині педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання.

Уроки проводитимуть як у так званому спільному форматі (діти разом із вчителем у відеоконференції), так і за типом індивідуальних занять (дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу).

Луганська, Донецька і Херсонська області

Як повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, усі заклади загальної середньої освіти Донецької, Луганської і Херсонської областей працюватимуть за дистанційною формою.

На тимчасово окупованих територіях розташовані 1,3 тис. шкіл.

Житомир

На початку серпня мер Житомира стверджував, що 1 вересня до шкіл на очне навчання вийде не більше 50% учнів.

За його словами, чимало вчителів та учнів поїхали за кордон і не планують повертатися найближчим часом.

Станом на середину липня у Житомирі до нового навчального року готували 22 школи, в яких є укриття.

Згідно з опитуванням, лише 38% батьків учнів середніх та старших класів дали згоду на навчання дітей офлайн. А ось 82% батьків першачків вирішили, що діти навчатимуться очно.

Закарпаття

Комісії рекомендують до відкриття лише 41% шкіл Закарпаття: 517 закладів освіти.

Будівництво укриття у школі в Мукачеві

Найкраща ситуація в Берегівському (62,4% рекомендованих закладів), Тячівському (60%) та Ужгородському (51%) районах.

Запоріжжя

У Запоріжжі та області батьки та вчителі підтримують онлайн-навчання, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Однак у регіоні обіцяють продовжити будувати та обладнувати укриття.

У Департаменті освіти та науки зазначили, що велика кількість закладів не рекомендовані до використання через відсутність укриттів, і там буде лише дистанційне навчання.

Івано-Франківськ

Лише третина батьків івано-франківських школярів підтримує ідею відновлення очного навчання у школах з 1 вересня, решта висловилися за дистанційну форму.

За словами мера, наразі у місті перевірили усі заклади освіти перед початком нового навчального року, на усунення недоліків з облаштування укриттів планують виділити додаткові кошти.

Водночас, лише 30% опитаних батьків школярів готові до початку очного навчання у школах з вересня. Лише у 8 школах Івано-Франківська є батьки-прихильники очного навчання, 6 із них – у навколишніх селах.

Кіровоградщина

Зa слoвaми зaступникa нaчaльникa oблaснoгo департаменту oсвіти Кіровоградщини, 70% зaклaдів oсвіти мaють укpиття aбo мaють мoжливість їх oблaштувaти.

Нapaзі 65% шкіл гoтoві пpaцювaти oчнo. Щe 20% гoтoві пpaцювaти зa змішaнoю фopмoю, 15% – дистaнційнo.

У регіоні вирішили ухвалювати рішення про форми навчання не на підставі результатів опитування, а заяв від батьків. Перед тим, як батьки визначяться, їм мусять показати облаштовані укриття.

У Кропивницькому в одному з укриттів зробили пісочницю для дітей

Зa слoвaми нaчaльниці міськoгo упpaвління oсвіти, 1 вepeсня у Кpoпивницькoму плaнують відкpити 38 шкіл. Наразі лише 26% батьків міста підтримують очну форму навчання.

Львів

Навчання у школах Львівської громади планують розпочати 1 вересня у поєднаному форматі.

Учні молодших класів вчитимуться очно, а учні старших класів – за змішаною формою. Зокрема: 1-5 класи – очно; 6-10 класи – очно і можливий 1 день на тиждень дистанційно; 11 класи – поєднання очної та дистанційної форми навчання, залежно від семестру.

Укриття у львівській школі

Остаточне рішення щодо форми навчання прийматиме директор школи.

84% шкіл міста мають свої укриття. Станом на липень, у 80-ти школах досі мешкають переселенці, для яких шукають інше помешкання.

Миколаїв

У Миколаєві станом на 4 серпня 2022 пошкоджені 49 об’єктів освіти, багато з них не підлягають відновленню.

За словами мера міста, 43 тисячі дітей планують навчатися в миколаївських школах дистанційно.

За підрахунками управління освіти, у місті залишилося менше 10 тисяч дітей.

Одещина

На Одещині з 1 вересня 2022 року запровадять змішаний формат навчання.

В області є школи, в яких укриття вже повністю готові до використання, але в більшості закладів наразі тривають або завершуються роботи з їх облаштування.

В місті Одеса батькам учнів повинні оголосити, які заклади освіти будуть працювати очно, після чого вони мусять обрати форму навчання для дітей.

Укриття в школі в одній з ОТГ Одещини

По одній-дві дитини з класу для очного навчання об’єднають у інші класи з урахуванням чисельних нормативів. Також у школах міста будуть максимально скорочувати час перебування дітей.

Частину предметів буде винесено на дистанційне навчання. Очно будуть вивчати лише математику, іноземну і українську мови, українську літературу, фізику, хімію, історію України і ще декілька предметів.

Групи продовженого дня, принаймні, у вересні не працюватимуть.

Полтавщина

Через вимогу щодо укриттів, на очне або змішане навчання вийдуть від третини до половини закладів освіти Полтавської області, повідомляють у Полтавській ОВА.

Станом на серпень лише 18% шкіл були готові до прийняття учнів.

Опитування батьків в області показало, що переважна більшість (65,5%) висловлюються за онлайн навчання, а 30,8% – за офлайн.

Формат навчання з 1 вересня буде різний. Школи, які не матимуть укриттів, будуть надавати освіту в онлайн-форматі або практикувати змішану форму. Вона поєднуватиме очний і дистанційний режими для різних занять. Наприклад, практичні та лабораторні заняття можна буде проводити в очному режимі, а лекційні – дистанційно.

Рівненщина

Наразі в області захисні споруди облаштовані у 44,7% об’єктах закладів освіти.

Навчання у регіоні почнеться у змішаному форматі.

Сумщина

На Сумщині освітній процес також відбуватиметься за змішаною формою. За словами голови Сумської обласної військової адміністрації, якісь заклади будуть працювати онлайн, якісь офлайн, а інші – і так, і так.

Це буде залежати від кількості місць в укритті, у яких можна перебувати під час повітряних тривог або артилерійських обстрілів. У деяких закладах буде організована робота в декілька змін для того, щоб по можливості продовжити навчальний процес у укриттях.

У тих громадах, які розташовані поруч із кордоном з Росією, учні навчатимуться дистанційно. Щоб школа мала змогу працювати офлайн, відстань від кордону має становити понад 40 км. Місто Суми теж потрапляє в 40-кілометрову зону.

Окрім того, на Сумщині під час обстрілів були пошкоджені 40 шкіл.

Тернопіль

У Тернополі дистанційне навчання підтримують лише 19,5% батьків, інші — за офлайн-навчання і змішану форму.

Як кажуть у департаменті освіти, у Тернополі кожна школа без винятку має укриття.

Однак 1 і 2 вересня навчання у тернопільських школах буде дистанційним. Урочистостей з нагоди свята першого дзвоника 1 вересня у школах Тернопільщини не буде.

Харків

Про те, що у Харкові навчальний рік може розпочатися тільки онлайн, мер міста сказав ще у середині липня.

У місті тривають бойові дії, а 110 шкіл міста зруйновані.

Хмельниччина

На початок серпня із 579 закладів загальної середньої освіти 198 будуть навчатися онлайн через відсутність сховища.

Укриття на Хмельниччині

Решта шкіл розглядають варіант роботи в офлайн режимі. В залежності від потужності захисних споруд заклади можуть також організовувати позмінне навчання.

Черкаси

У Черкасах готувалися до відновлення навчання в офлайн режимі. Однак переважна більшість батьків учнів черкаських шкіл – за дистанційне навчання.

За онлайн-навчання проголосували 70,3%, а за очне – 19,2%. Найбільше батьків, які хочуть, щоб діти навчались безпосередньо в школі – це батьки першокласників.

В 11-х класах ситуація зовсім інша – лише 9 класів готові виходити на навчання в очному режимі, решта, а це 48 класів – за "дистанційку".

Тому щодо форми навчання одинадцятикласників остаточне рішення буде за кожним окремим закладом освіти.

Міська влада обіцяє забезпечити можливість очної форми навчання для 1, 2 та 5 класів, проте ці діти також матимуть можливість навчатися і дистанційно.

Чернігів

57% батьків учнів Чернігова хочуть аби їхні діти займалися дистанційно, 43% – за очний форматі.

З 33 шкіл 25 пошкоджені, а 5 повністю зруйновані. У місті протягом літа проводили як ремонтні роботи, так і займалися обладнанням укриттів.

Укриття у Чернігові

Мер міста зазначає, що кількість учнів у місцевих школах значно зменшилася через війну, а від кількості класів і їх наповнюваності залежить державна субвенція галузі.

Найпростішим рішення керівництво міста вважає зібрати всіх охочих навчатися у очному режимі та розподілити їх в найкращі навчальні заклади, однак тоді місто не отримає державної субвенції.

Конкретну кількість закладів, які відновлять роботу офлайн у Чернігові не називають з міркувань безпеки.

Чернівці

У Чернівцях через відсутність укриттів не зможуть працювати очно 5 шкіл із 45 навчальних закладів.

Навчання у регіоні буде переважно змішаним. Укриття у більшості шкіл за площею не є великими, щоб забезпечити можливість навчання усіх дітей одночасно.