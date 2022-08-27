У закладах освіти, які працюватимуть онлайн, розмістять переселенців – Мінреінтеграції

Заклади освіти, які працюватимуть в онлайн-режимі, розмістять внутрішньо переміщених українців із небезпечних і тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час робочої наради.

За її словами, першочерговим завданням влади є забезпечення кожної сім'ї, що евакуюється, належними умовами для проживання. А утеплені та обладнані приміщення освітніх установ можуть слугувати хорошим прихистком для людей, зокрема взимку.

"Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", – повідомляється у відомстві.

Родина українських переселенців. Фото: Sodel_Vladyslav/Depositphotos

Крім того, для підтримки розгортання додаткових місць для переселенців у закладах освіти планують залучити міжнародні організації.

Нагадаємо, нині в Україні триває обов'язкова евакуація громадян, які проживають на неокупованих територіях Донецької області. Також влада планує оголосити евакуацію жителів на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.