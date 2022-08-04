В Україну повернули маму і трьох дітей з Харківщини, яких росіяни вивезли до РФ

Яна Осадча журналіст
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4 серпня 2022

В Україну повернулися мама і її троє дітей з Харківщини, яких росіяни "евакуювали" у важкодоступну глибинку.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Харків’янка Любов Бобро з дітьми, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалась евакуюватись з дітьми через російський Бєлгород. Однак росіяни вивезли їх у місто Курган.

"Нас доправили на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган. Шансів вирватись майже не було", – розповідає Любов.

Діти, яких повернули в Україну
 Любов Бобро з дочкою

Старша донька жінки, яка залишилась в Україні, забила на сполох і звернулася до Мінреінтеграції.

"Таким чином, на сьогодні вже 50 українських дітей вдалося повернути з РФ", – кажуть у відомстві.

У Мінреінтеграції нагадують, якщо ви втратили зв'язок з вашими близькими, яких окупанти депортували до Росії, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.

Нагадаємо, у Національному інформаційному бюро зареєстрували понад 5,6 тисячі заяв про депортацію дітей до Росії.

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