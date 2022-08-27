Волонтери допомагають виїхати з окупованого Мелітополя: куди звернутися

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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27 серпня 2022

Пенсіонери, тяжкохворі та родини з маленькими дітьми, які хочуть виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя, можуть звернутися за допомогою до волонтерів.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.  

Щоб отримати допомогу, необхідно написати у чат-бот Мелітопольської міської ради. Для цього потрібно перейти у чат-бот і натиснути кнопку "Зворотний зв'язок", вказавши, що маєте потребу у виїзді. Обов'язково треба вказати номер телефону, аби з вами могли зв'язатися.

Нагадаємо, росіяни окупували місто у Запорізькій області на другий день війни – 25 лютого. Однак евакуюватися з Мелітополя можливо, запевняють у Центрі. З перші 10 днів серпня із загарбаних територій України вдалося вивезти понад 21 тисячу людей.

 Фото: Sodel_Vladyslav/Depositphotos

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Зокрема, з окупованих територій Херсонщини евакуювалися понад 8 тисяч громадян, а із Запорізької області – понад 9 тисяч.

"Виїхати з тимчасово окупованих територій абсолютно реально.

Нагадуємо, окупантам ви потрібні лише як щит та масовка – ваші життя їм не цікаві. Відтак не чекайте, а виїжджайте зараз. Повернемось додому після звільнення територій Збройними Силами України", –  наголошують у Центрі нацспротиву.

Нині в Україні триває обов'язкова евакуація жителів неокупованих територій Донецької області. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднили для людей алгоритм дій, як виїхати на безпечну територію.

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