Волонтери допомагають виїхати з окупованого Мелітополя: куди звернутися

Пенсіонери, тяжкохворі та родини з маленькими дітьми, які хочуть виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя, можуть звернутися за допомогою до волонтерів.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Щоб отримати допомогу, необхідно написати у чат-бот Мелітопольської міської ради. Для цього потрібно перейти у чат-бот і натиснути кнопку "Зворотний зв'язок", вказавши, що маєте потребу у виїзді. Обов'язково треба вказати номер телефону, аби з вами могли зв'язатися.
Нагадаємо, росіяни окупували місто у Запорізькій області на другий день війни – 25 лютого. Однак евакуюватися з Мелітополя можливо, запевняють у Центрі. З перші 10 днів серпня із загарбаних територій України вдалося вивезти понад 21 тисячу людей.
|Фото: Sodel_Vladyslav/Depositphotos
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Зокрема, з окупованих територій Херсонщини евакуювалися понад 8 тисяч громадян, а із Запорізької області – понад 9 тисяч.
"Виїхати з тимчасово окупованих територій абсолютно реально.
Нагадуємо, окупантам ви потрібні лише як щит та масовка – ваші життя їм не цікаві. Відтак не чекайте, а виїжджайте зараз. Повернемось додому після звільнення територій Збройними Силами України", – наголошують у Центрі нацспротиву.
Нині в Україні триває обов'язкова евакуація жителів неокупованих територій Донецької області. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднили для людей алгоритм дій, як виїхати на безпечну територію.
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