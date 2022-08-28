Бавовнятко палить бази окупантів: у Міноборони показали сучасну міфічну істоту

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
34064
28 серпня 2022

В Україні з'явилася міфічна істота Бавовнятко, яка палить бази російських окупантів.

Вигадану тварину показало Міністерство оборони України у Twitter.

"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – йдеться у повідомленні.

Пухнаста тваринка на малюнку символізує "бавовну" – вибухи на стратегічних об'єктах росіян, які роспропаганда пояснює тим, що хтось курив або бавився з вогнем.

 Авторка: Світлана Олсевська

Ілюстрацію Бавовнятка створила Світлана Олсевська.

Цей арт також поширили на сторінках ЗСУ та Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Читайте також: Листівки з Херсона. Як мисткиня малює війну за допомогою нейромережі. ФОТО




 2858
Здоров'я

"Комусь точно гірше": як працюють психологічні групи для жінок під час війни

Ситнік Ольга
 23665
КУЛЬТУРА

"Фільм ніколи не буде цікавіший за пацанів, які зі "Стугни" валять російський танк". Інтерв’ю з актором Павлом Алдошиним

Олена Барсукова
 56463
Суспільство

"Допомагаючи іншим, рятую себе". Як живе і де шукає розраду чоловік, сім'я якого загинула під Ірпенем

Інна Кубай

Головне на сайті


Здоров'я

"Комусь точно гірше": як працюють психологічні групи для жінок під час війни

Ситнік Ольга
Крізь вітри та бурі. Історія 17-річного пілота, який здійснив навколосвітню подорож
Бавовнятко палить бази окупантів: у Міноборони показали сучасну міфічну істоту
Знятий в Одесі фільм про Достоєвського подали на Московський кінофестиваль
У Прилуках здали майже 2 тонни російських книг на макулатуру заради ЗСУ
Херсонський кавун, вивезений з-під окупації, продали на аукціоні – гроші підуть на ЗСУ
КУЛЬТУРА

"Фільм ніколи не буде цікавіший за пацанів, які зі "Стугни" валять російський танк". Інтерв’ю з актором Павлом Алдошиним

Олена Барсукова
Суспільство

"Допомагаючи іншим, рятую себе". Як живе і де шукає розраду чоловік, сім'я якого загинула під Ірпенем

Інна Кубай