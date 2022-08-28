Бавовнятко палить бази окупантів: у Міноборони показали сучасну міфічну істоту

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 серпня 2022

В Україні з'явилася міфічна істота Бавовнятко, яка палить бази російських окупантів.

Вигадану тварину показало Міністерство оборони України у Twitter.

"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – йдеться у повідомленні.

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Пухнаста тваринка на малюнку символізує "бавовну" – вибухи на стратегічних об'єктах росіян, які роспропаганда пояснює тим, що хтось курив або бавився з вогнем.

 Авторка: Світлана Олсевська

Ілюстрацію Бавовнятка створила Світлана Олсевська.

Цей арт також поширили на сторінках ЗСУ та Оперативного командування "Південь" у Facebook.

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