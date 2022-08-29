Абітурієнти отримали рекомендації до зарахування на бюджет: терміни подачі документів

В особистих кабінетах вступників з'явились рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання до вишів.

Ті, хто не отримав цієї рекомендації, автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

Про це повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що цьогоріч є 67 тисяч бюджетних місць для бакалаврів. На розподіл вплинуло державне та регіональне замовлення.

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"Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18-ї години 2 вересня подати документи до університетів", – розповів Сергій Шкарлет.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

До 19 вересня на бюджетні місця переведуть тих абітурієнтів, які підпадали під контрактну форму, але місця за державним та регіональним замовленням лишаться вільними.

У МОН оприлюднили список документів для подачі на бюджет:

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

4 кольорові фото 3Х4;

підписана Приймальною комісією роздрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Подати документи можна онлайн, надіславши копії. Їх треба завірити електронним підписом.

Також треба написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього електронному кабінеті в меню "Подані заяви" необхідно виділити заяву зі статусом "Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету" та обрати дію "Друк електронної заяви".

Оригінали паперових документів необхідно подати впродовж 3 місяців від початку навчання.