Для школярів окупованого Маріуполя проведуть урок, де "навчатимуть любити РФ" – радник мера

У школах тимчасово окупованого українського Маріуполя 12 вересня пройде окремий антиутопічний "урок" – "Разговор о важном".

Школярів навчатимуть "как надо Родину любить", повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, дітям хочуть нав'язати пропаганду, якою Росія "годувала" своїх громадян і намагалася нав'язати світу від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, маріупольським школярам планують у звичній для РФ манері "пояснити", чому їхнє місто вирішили "визволити".

"Урок, де будуть навчати "как надо Родину любить", "чому російські бомби, що знищили життя маріупольських дітей – це добро", а також "чому розтрощене місто та тисячі загиблих, у тому числі дітей – це визволення", – наголошує Андрющенко.

Водночас для учнів 5-11 класів проведуть окремий "урок", присвячений війні, мета якого нібито:

"Пробудження інтересу до вивчення вітчизняної історії та культури, виховання громадянськості та патріотизму, формування та конкретизація поняття "Батьківщина", усвідомлення власного ставлення до неї; формування уявлення про культурну та історичну єдність російського народу та важливість його збереження".

Ще однією задекларованою метою псевдопросвітницького уроку є "формування громадянської ідентичності та гордості за свою країну".

"І все б нічого, але є логічне питання: до чого тут український Маріуполь?", – наголошує радник мера.

За словами Андрющенка, першим батькам, які потрапили на "перекличку", уже повідомили про персональну відповідальність за участь дітей в "Разговорах о важном".

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі окупанти залякують батьків і змушують віддавати дітей до місцевих шкіл.