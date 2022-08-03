Сім’ї загиблих військових можуть отримати 15 млн компенсації від держави. Як це зробити?

Сотні тисяч українських військовослужбовців уже п'ять місяців і 10 днів захищають нашу країну в умовах війни з РФ. Багато з них – ціною власного життя.

Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.

"Українська правда. Життя" розбиралася, як родинам, що втратили близьку людину внаслідок російської військової агресії проти України, отримати компенсацію від держави.

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Визначити перелік документів та порядок їхньої подачі до необхідних інстанцій задля отримання одноразової виплати допомогли адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак та Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Близькі загиблих українських воїнів мають право на компенсацію від держави. Фото: sinenkiy/ Depositphotos

Хто може отримати компенсацію?

Виплати через загибель військовослужбовця в умовах повномасштабної війнт можуть розраховувати не лише члени сім'ї, але й особи, які перебували на його утриманні, резюмував адвокат Андрій Новак.

Право на отримання 15 мільйонів гривень одноразової допомоги родинам загиблих військових, які боролися проти окупантів, починаючи з 24 лютого 2022 року, забезпечує Постанова Кабміну №168 від 28 лютого.

Водночас до повномасштабного вторгнення РФ держава виплачувала сім'ям загиблих компенсацію, розмір якої дорівнював 750 прожитковим мінімумам доходів громадян.

Особи, які перебували на утриманні у загиблого захисника, також мають право на свою частку компенсації. Це, зокрема:

батьки,

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти, які не мають і не мали своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

Кого вважають членами сім'ї військового?

Адвокат зауважив, що українське законодавство чітко не визначає, хто є членами сім'ї. ЗУ "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей" посилається на положення Сімейного Кодексу. В останньому також немає конкретного переліку, кого вважають членами родини:

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"Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно".

Світло на це питання пролив Конституційний суд, ухваливши рішення, що членами сім'ї військовослужбовця є:

дружина (чоловік);

діти;

батьки.

Діти вважаються членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.

Є й інші критерії визначення кола членів сім'ї, каже Новак:

"Це особи, які постійно мешкають із військовослужбовцем та ведуть спільний побут. Це можуть бути не лише близькі родичі військовослужбовця (рідні брати/сестри, онуки, дідусь/бабуся, тітка/дядько), але і близькі родичі дружини, вітчима, мачуха тощо".

Основним критерієм для визначення їх як членів родини є:

проживання разом,

ведення спільного побуту,

ведення спільного бюджету і, відповідно, витрат.

Зазначеним особам, які хочуть отримати грошову допомогу від держави, необхідно довести приналежність до кола сім'ї загиблого військового у судовому порядку в рамках окремого провадження.

Також право на компенсацію мають особи, які перебували на утриманні загиблого військового. Однак на підтвердження такого факту має бути відповідний документ.

"Це може бути або нотаріально посвідчений правочин, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні особи, або рішення суду, отримане в рамках порядку окремого провадження. У такому разі слід подавати заяву до суду про встановлення юридичного факту, що людина перебувала на утриманні у загиблого", – підкреслив адвокат.

Що ще може отримати сім'я загиблого

Члени сімей, у яких на фронті загинув військовослужбовець, мають право на отримання грошової допомоги на поховання та спорудження пам'ятника. Наразі передбачена виплата у розмірі п'яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового (зараз – 13 000 гривень).

Близькі загиблих воїнів можуть отримати грошову допомогу на проведення похорону. Фото: Bumble-Dee/ Depositphotos

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися із заявою до органів місцевого самоврядування, резюмував Новак.

До заяви додаються такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою;

свідоцтво про смерть військового;

копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості заявника та загиблого;

копія документа, що підтверджує участь військового у бойових діях (довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від військкомату).

Якщо місцева влада раптово відмовляється виплачувати грошову допомогу членам сім’ї загиблого, що передбачена на похорон, то таке рішення можна оскаржити у суді.

Як отримати компенсацію у 15 мільйонів гривень?

Етап 1

Про загибель військового членів його сім’ї сповіщають військкомат або військова частина. За словами адвоката Андрія Новака, передусім родині загиблого захисника або захисниці мають видати свідоцтво про смерть.

"З цим свідоцтвом можна буде "працювати" в інших інстанціях", – додав він.

Етап 2

Наступний крок, який необхідно зробити членам родини загиблого для отримання компенсації – це звернутися до командира військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця.

"Останнє потрібно для того, аби розуміти, хто є членом сім'ї. Навіть якщо когось не було включено до складу сім'ї в особовій справі, це можна буде оформити в подальшому, наприклад, через судове рішення. А потім уже звертатися за отриманням грошової допомоги.

Коли кошти будуть розподілені між дружиною, батьками та дітьми, але (умовно) з'явиться тітка, яка також проживала разом із загиблим і яка має право на грошову допомогу, то вона може стягнути свою частину з інших осіб у судовому порядку", – пояснює адвокат.

Командир військової частини має зібрати і передати родині загиблого вказані документи у 10-денний термін. При цьому Новак попереджає, що на практиці усе залежить від людського фактору: документи можуть як затримувати, так і видати достатньо швидко.

Етап 3

Після отримання документів від командира військової частини необхідно звернутися до найближчого територіальної центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги, додаючи отримані документи.

Крім уже зазначених витягів та свідоцтв, необхідно додати наступні:

копію свідоцтва про смерть військового;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Етап 4

Усі копії завіряють у ТЦК СП, який приймає документи для виплати одноразової допомоги, після чого у 15-денний термін їх направляють до Департаменту соцзабезпечення Міноборони.

Спеціальна Комісія з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги, отримавши документи, має протягом 30 днів ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті.

Етапи 5, 6 та 7

У разі схвального рішення документи, розглянуті Комісією, має затвердити міністр оборони України. Лише після цього кошти для виплати компенсації у розмірі 15 млн гривень перерахують на рахунок Командування Сухопутних військ ЗСУ, а уже звідти на рахунки членів сім'ї загиблого через обласні ТЦК СП.

Якщо членам сім'ї загиблого відмовили виплачувати компенсацію у розмірі 15 млн гривень, то це рішення можна оскаржити у суді, наголошує адвокат.

Андрій Новак попереджає, що процедура отримання грошової допомоги може розтягнутися на кілька місяців. Додає, що все залежатиме від того, як довго реагуватимуть і працюватимуть люди на місцях.

"Тут не можна вгадати. Наприклад, довідку про обставини поранення для подальшого лікування і встановлення інвалідності і звільнення зі служби теоретично можна отримати за два дні (якщо командир толковий), а можна вибивати і декілька місяців. В ідеалі це (отримання компенсації) має відбуватися два-три місяці мінімум", – прогнозує адвокат.

Важливо: строк на звернення за одноразовою грошовою допомогою становить три роки з моменту смерті військового. Компенсація розподілятиметься порівну між кожним членом сім'ї.

Прощання з українським військовим. Фото: Bumble-Dee/ Depositphotos

Що впливає на розмір компенсації?

Так. Розмір компенсації буде залежати від відомостей, що міститимуться у документі про обставини загибелі військового, який є одним із основних для отримання грошової допомоги.

Якщо захисник загинув під час виконання обов'язків військової служби, брав участь у реальних бойових діях, перебув на фронті, то у такому разі його близькі та рідні мають право на виплату в обсязі 15 млн гривень.

"Наприклад, загибель під артилерійським обстрілом, під час перестрілки з ворогом, наїхав на міну, підірвали танк або машину тощо. Це може бути не тільки на передовій, але і в тиловій частині: на першій, другій, третій лінії", – пояснює Новак.

За наявності таких підстав необхідно, щоб у довідці про обставини загибелі було зазначено: "смерть, ТАК, пов'язана із виконанням обов'язків військової служби" або "смерть, ТАК, пов'язана із захистом Батьківщини".

Водночас, якщо військовий загинув під час виконання у період проходження військової служби, то обсяг компенсації, на яку можуть розраховувати члени його родини, становитиме 500 прожиткових мінімумів, констатував Новак.

"Якщо військовий загинув у період проходження ним військової служби, тут уже вказуються інші обставини. Зокрема, не пов'язані із безпосередньою участю у бойових діях. Наприклад, військовий заряджав "урагани" чи "гради", його придавило і від отриманих травм він загинув", – роз’яснює адвокат.

Що робити, якщо тіло військового не змогли вивезти з окупованих територій?

Адвокат наголошує, що насамперед факт смерті має підтвердити командир військової частини і передати відомості заступнику командира частини по роботі з особовим складом. Останній має виключити загиблого зі списку особового складу військової частини, внести відповідні дані до реєстру та сповістити близьких про його загибель. А потім уже готувати документи про смерть.

"У такій ситуації наявність тіла, як би це жахливо не звучало, не є критичною. Головне, щоб обставина смерті була документально затверджена, як мінімум, командиром роти, взводу або командиром частини. У такому випадку свідоцтво про смерть видається ДРАЦСом, але на підставі документів від військової частини, військкомату. Вони між собою обмінюються інформацією", – підкреслив адвокат.

За таких обставин членам сім'ї загиблого захисника необхідно звернутися до ДРАЦСу, щоб отримати свідоцтво про його смерть.

А якщо особа вважається зниклою безвісти, а інформації про смерть немає?

У такому разі рідні військового також можуть розраховувати на компенсацію. Однак процедура буде тривати значно довше, зауважує Новак.

"За таких обставин особу можуть визнати загиблою у судовому порядку. По суті для отримання грошової допомоги від держави у зв'язку із загибеллю захисника України, який вважається зниклим безвісти, необхідно в порядку окремого провадження звертатися до суду", – наголошує правозахисник.

Однак є важливий момент – суд може визнати зниклого безвісти військового загиблим не раніше, ніж через шість місяців з того моменту, коли він зник безвісти у зв'язку з воєнними діями або після двох років від дня закінчення воєнних дій.

Про зникнення безвісти військового членів його родини також має повідомляти відповідальний за роботу з особовим складом військової частини. З того моменту можна відраховувати 6 місяців, а потім звертатися до суду, резюмував адвокат.

Звертатися з документами до військкомату із запитом на отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї можуть тоді, коли отримають рішення суду, що проголошує військового померлим. Таке рішення замінятиме свідоцтво про смерть.

Родини військових, які зникли безвісти або потрапили у полон, також можуть отримати допомогу від держави. Фото: Bumble-Dee/ Depositphotos

Крім того, правозахисник зауважив, що рідні та близькі військових, які вважаються зниклими безвісти та/або перебувають у полоні, мають право отримувати його грошове забезпечення у повному обсязі з моменту зникнення.

"Тобто не тільки ставку, але й додаткове забезпечення, яке, відповідно до постанови Кабміну від 28 лютого №168, становить 100 тисяч гривень на місяць.

Грошове забезпечення рідні військового можуть отримувати до тих пір, поки його не визнають загиблим у судовому порядку або поки його остаточно не виключать зі списків особового складу військової частини", – пояснив Новак.

За його словами, отримувати виплати можуть:

дружина або чоловік військовослужбовця, за їх відсутності – повнолітні діти, які проживають разом із ним;

законні представники (опікуни або піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їхнього віку) військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка);

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка та дітей).

Для отримання грошових виплат членам сім'ї необхідно звернутись до командира військової частини з заявою та копіями документів:

паспорта;

довідки про реєстрацію місця проживання (якщо такої інформації немає в паспорті);

ідентифікаційного номера;

свідоцтва про шлюб (якщо є);

свідоцтва про народження дітей (якщо є).

Рішення про виплату чи відмову у виплаті грошей командир військової частини має ухвалити протягом 15 днів.

Якщо у виплаті відмовили, можна оскаржити це рішення в суді.

Чи може отримати компенсацію сім'я, яка перебуває в окупації?

Так, але для цього членам сім'ї загиблого необхідно виїхати з тимчасово окупованої РФ території на ту, що підконтрольна українській владі.

"Як свідчить практика, українські органи влади та державні структури не функціонують на окупованих територіях. Відповідно, щоб мати змогу подати документи хоча б куди-небудь, необхідно виїхати на підконтрольну Україні територію. Або чекати, поки Україна деокупує цю територію", – розповідає адвокат.

Якщо родині загиблого захисника вдалося виїхати з окупації, для отримання одноразової грошової допомоги рідним військового спочатку слід звернутися до Міністерства оборони, аби з'ясувати, куди "переїхав" військкомат міста, що окупували російські загарбники.

"Виникне питання, куди звертатися. Умовно Мелітопольський міський військкомат теоретично має знаходитися у Мелітополі, але на практиці він з документами мав би виїхали з окупованого міста. Щоб з'ясувати, де фізично знаходиться цей військкомат, необхідно звертатися до Міноборони", – підкреслив Андрій Новак.

Скільком сім'ям загиблих військових держава уже виплатила компенсацію?

"Українська правда. Життя" намагалася з'ясувати у Департаменту соціального забезпечення Міноборони, скільком родинам загиблих українських захисників уже виплатили компенсацію, однак там заявили, що ця інформація наразі "розголошенню не підлягає".

"Інформація щодо кількості виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців під час дії воєнного стану розголошенню не підлягає", – йдеться у відповіді на запит.

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"

Фото обкладинки: Lepasik/Depositphotos