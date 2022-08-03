У Києві 70% батьків підтримують очне навчання з 1 вересня – КМДА

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
3707
3 серпня 2022

У Києві більшість батьків підтримують відновлення офлайн навчання для столичних школярів з 1 вересня.

Згідно з попередніми даними опитування батьків у столичних школах, 70% підтримують відновлення очного навчання, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

"За нашими попередніми підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть майже 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, відповідно до опитування батьків, готові до очного навчання", – каже директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

За словами чиновниці, решта батьків або побоюються відправляти своїх дітей на навчання через небезпеку обстрілів, або ж їх діти мають можливість продовжувати навчатись онлайн.

Фото: racorn/Depositphotos

Читайте також: Як мають діяти шкільні вчителі під час повітряної тривоги – розповідають у МОН

Головна увага в столичних школах в новому навчальному році приділятиметься безпеці дітей та освітян.

Зокрема, за словами Фіданян, майже 70% шкіл у Києві обладнані укриттями, при цьому уточняється, що йдеться не про бомбосховища.

Однак, при очному навчанні частині шкіл доведеться ввести навчання в декілька змін через обмежену кількість місць в укриттях.

"Школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання.

Ті ж заклади освіти, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі", – пояснила Олена Фіданян.

У КМДА також розповіли, що батьки все ж зможуть обрати дистанційну або індивідуальну форму навчання для школярів, це можна зробити написавши відповідну заяву в школі.

З 1 вересня до столичних шкіл на навчання також підуть діти, які вимушено переїхали до Києва через бойові дії або окупацію. Таких школярів вже нараховується понад 2 тисячі.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як виглядатиме навчання з 1 вересня.

Читайте також: Wi-Fi, аптечка і каремат: у ДСНС озвучили вимоги до шкільних укриттів




 3043
Знай про ВІЛ

Чи варто вам подумати про тестування на ВІЛ? Пройдіть наш ТЕСТ

За підтримки USAID
 20249
Суспільство

Сім’ї загиблих військових можуть отримати 15 млн компенсації від держави. Як це зробити?

Діана Кречетова
 42387
Суспільство

"Ми ходили навприсядки, щоб у нас не влучили". Історія жінки з Бучі, яка пережила окупацію під час вагітності

Олена Барсукова

Головне на сайті


Знай про ВІЛ

Чи варто вам подумати про тестування на ВІЛ? Пройдіть наш ТЕСТ

За підтримки USAID
Віддали половину заробітку: Мукачівський драмтеатр перерахував на ЗСУ понад 100 тисяч гривень
Прихована кнопка SOS: в Україні запускають додаток для жінок, які зазнають домашнього насильства
Кількість зруйнованих культурних об'єктів росіянами росте: за тиждень виявили 7 руйнацій
Спрощене ЗНО на 200 балів: рекордна кількість учнів отримала максимальний бал
У Києві 70% батьків підтримують очне навчання з 1 вересня – КМДА
Суспільство

Сім’ї загиблих військових можуть отримати 15 млн компенсації від держави. Як це зробити?

Діана Кречетова
Суспільство

"Ми ходили навприсядки, щоб у нас не влучили". Історія жінки з Бучі, яка пережила окупацію під час вагітності

Олена Барсукова