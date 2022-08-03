У Києві 70% батьків підтримують очне навчання з 1 вересня – КМДА

У Києві більшість батьків підтримують відновлення офлайн навчання для столичних школярів з 1 вересня.
Згідно з попередніми даними опитування батьків у столичних школах, 70% підтримують відновлення очного навчання, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.
"За нашими попередніми підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть майже 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, відповідно до опитування батьків, готові до очного навчання", – каже директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
За словами чиновниці, решта батьків або побоюються відправляти своїх дітей на навчання через небезпеку обстрілів, або ж їх діти мають можливість продовжувати навчатись онлайн.
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Головна увага в столичних школах в новому навчальному році приділятиметься безпеці дітей та освітян.
Зокрема, за словами Фіданян, майже 70% шкіл у Києві обладнані укриттями, при цьому уточняється, що йдеться не про бомбосховища.
Однак, при очному навчанні частині шкіл доведеться ввести навчання в декілька змін через обмежену кількість місць в укриттях.
"Школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання.
Ті ж заклади освіти, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі", – пояснила Олена Фіданян.
У КМДА також розповіли, що батьки все ж зможуть обрати дистанційну або індивідуальну форму навчання для школярів, це можна зробити написавши відповідну заяву в школі.
З 1 вересня до столичних шкіл на навчання також підуть діти, які вимушено переїхали до Києва через бойові дії або окупацію. Таких школярів вже нараховується понад 2 тисячі.
Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як виглядатиме навчання з 1 вересня.
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