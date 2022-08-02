Як мають діяти шкільні вчителі під час повітряної тривоги – розповідають у МОН

З 1 вересня в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, розпочнуть очне навчання у школах, які або мають власне укриття, або воно знаходиться поруч з закладом.
Міністерство освіти та науки на основі рекомендацій Державної служби надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій для вчителів у разі увімкнення сигналів тривоги під час занять.
У закладах освіти мають бути проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а саме:
- ознайомлення з місцем розташування укриттів, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому;
- обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття;
- розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування;
- встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.
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Почувши сигнал повітряної тривоги, учні у супроводі вчителя або відповідальної особи мусять рухатися до укрититя. Після завершення небезпеки та оголошення відбою ця людина організує повернення дітей на уроки, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.
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У випадку сигналу небезпеки:
- відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу;
- вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття;
- пересування дітей у приміщенні класи треба організувати двома колонами та швидко залишити кабінет;
- для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники;
- для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник;
- відповідальні особи мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учнів та вчителів, а по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття;
- учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, повинні самостійно рухатися до найближчого укриття;
- у середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця;
- у випадку присутності у класі дітей з особливими освітніми потребами, треба попередньо проводити з ними навчання та бесіди. Необхідно передбачити швидке та спокійне переміщення їх до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП;
- під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи мають підтримувати дітей, проводити заходи для їх комфортного та спокійного перебування в укритті;
- після завершення небезпеки та оголошення відбою вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб учасники освітнього процесу виходили з укриттів колонами або групами.
Нагадаємо, якщо у школі немає власного укриття, дорога до до найближчого сховище не може займати більше часу, ніж 10 хвилин. Раніше освітній омбудсмен розповідав, якими мають бути укриття для школярів та вчителів.
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