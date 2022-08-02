Як мають діяти шкільні вчителі під час повітряної тривоги – розповідають у МОН

З 1 вересня в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, розпочнуть очне навчання у школах, які або мають власне укриття, або воно знаходиться поруч з закладом.

Міністерство освіти та науки на основі рекомендацій Державної служби надзвичайних ситуацій розробило алгоритм дій для вчителів у разі увімкнення сигналів тривоги під час занять.

У закладах освіти мають бути проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а саме:

ознайомлення з місцем розташування укриттів, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому;

обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття;

розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування;

встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.

Почувши сигнал повітряної тривоги, учні у супроводі вчителя або відповідальної особи мусять рухатися до укрититя. Після завершення небезпеки та оголошення відбою ця людина організує повернення дітей на уроки, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.

У випадку сигналу небезпеки:

відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу;

вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття;

пересування дітей у приміщенні класи треба організувати двома колонами та швидко залишити кабінет;

для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники;

для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник;

відповідальні особи мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учнів та вчителів, а по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття;

учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, повинні самостійно рухатися до найближчого укриття;

у середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця;

у випадку присутності у класі дітей з особливими освітніми потребами, треба попередньо проводити з ними навчання та бесіди. Необхідно передбачити швидке та спокійне переміщення їх до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП;

під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи мають підтримувати дітей, проводити заходи для їх комфортного та спокійного перебування в укритті;

після завершення небезпеки та оголошення відбою вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб учасники освітнього процесу виходили з укриттів колонами або групами.

Нагадаємо, якщо у школі немає власного укриття, дорога до до найближчого сховище не може займати більше часу, ніж 10 хвилин. Раніше освітній омбудсмен розповідав, якими мають бути укриття для школярів та вчителів.