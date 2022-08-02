Додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічні атаки, радіацію та обстріли

Застосунок "Повітряна тривога" тепер попереджає не лише про повітряну тривогу, а й про хімічну і радіаційну небезпеку та інші загрози.
Користувачі отримуватимуть звуковий сигнал-попередження та інструкцію дій.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
Користувачі будуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.
|Застосунок "Повітряна тривога" тепер попереджає не лише про повітряну тривогу
Читайте також: Як поводитися під час обстрілів. Інструкція
Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення, кажуть у міністерстві.
Крім звукових сигналів, застосунок також надсилатиме текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Завантажити оновлення можна на:Реклама:
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України.
Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Нагадаємо, застосунок "Повітряна тривога" розробили Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon за підтримки Мінцифри.
Він сповіщає українців про тривоги або загрози ракетного удару в різних областях. Користувачі можуть регулювати гучність сирени.
Наразі додаток завантажили 11 мільйонів разів.
Читайте також: Сирена точно НЕ навчальна: спростування 3 фейків про повітряну тривогу