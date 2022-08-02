Додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічні атаки, радіацію та обстріли

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 серпня 2022

Застосунок "Повітряна тривога" тепер попереджає не лише про повітряну тривогу, а й про хімічну і радіаційну небезпеку та інші загрози.

Користувачі отримуватимуть звуковий сигнал-попередження та інструкцію дій.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

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Користувачі будуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: 

  • повітряна тривога;
  • артилерійський обстріл; 
  • вуличні бої;
  • хімічна загроза;
  • радіаційна небезпека.

 Застосунок "Повітряна тривога" тепер попереджає не лише про повітряну тривогу

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Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення, кажуть у міністерстві. 

Крім звукових сигналів, застосунок також надсилатиме текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. 

Завантажити оновлення можна на: 

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Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. 

Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Нагадаємо, застосунок "Повітряна тривога" розробили Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon за підтримки Мінцифри.

Він сповіщає українців про тривоги або загрози ракетного удару в різних областях. Користувачі можуть регулювати гучність сирени.

Наразі додаток завантажили 11 мільйонів разів. 

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