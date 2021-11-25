В Україні запустили мобільний додаток для жертв домашнього насильства

В Україні з’явився перший мобільний додаток для захисту жінок та дітей від домашнього насильства – WhiteRibbonUA.

Це така собі персональна "служба безпеки", яка містить необхідні ресурси для допомоги та, у разі небезпеки, можливість повідомляти про надзвичайні ситуації відповідним органам.

Додаток представили в рамках інформаційного арт-проєкту "Це не гра" у Міжнародний день протидії насильства щодо жінок 25 листопада.

Реклама:

Завантажити додаток можуть користувачі Android та iOS, повідомили в громадській організації "Біла стрічка України".

Мобільний застосунок має три підрозділи:

екстрена допомога жертві,

ведення обліку фактів

надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля.

Основною функцією застосунку є прямий зв’язок з Національною поліцією України. Це дає змогу жертвам домашнього насильства миттєво повідомити правоохоронців про небезпечну ситуацію.

Також додаток передбачає можливість швидкого пошуку центру підтримки. З його допомогою можна визначити власну локацію та місцезнаходження найближчого центру підтримки, поліцейської дільниці або служб екстреної допомоги.

Функція "Мій щоденник" допоможе відстежувати, фіксувати та документувати усі факти вчинення насильства.

У додатку також можна знайти інформацію про поширені типи жорсткого поводження і приклади домашнього насильства та пройти конфіденційний тест про стан стосунків "Я в небезпеці".

Реклама:

"Часто кривдники позбавляють своїх жертв будь-якої можливості особистого простору. Беручи це до уваги, зрозуміти функціонал додатку неможливо, навіть якщо телефон жертви переглядається. Така додаткова функція захищає від провокування агресора", – каже Тетяна Рамус, посол доброї волі "Білої стрічки Україна".

Завантажити додаток на Android можна тут. А на iOS – тут.

Також в рамках 16 днів протидії домашньому насильству, які стартували 25 листопада, в Києві організація "Біла Стрічка" відкрила виставку "Це не гра".

На картинах форми насильства представлені у вигляді комп’ютерної гри, що підкреслює розмиття кордонів віртуального та реального світів.

"У алегоричній формі насильство змальовано у різних формах вираження – фізичне, сексуальне, психологічне (емоційне), економічне. Сюжети порівнюють, що реальному житті акт насильства не відіграти назад, а наслідки – не видалити, щоб розпочати знову", – повідомляють організатори виставки.

Експозиція триватиме з 25 до 29 листопада за адресою: Київ, вул. Володимирська, 2.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook