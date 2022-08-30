Повертайся або звільняйся: чому медичні виші забороняють освітянам викладати із-за кордону

З початку повномасштабної війни сфера вищої освіти опинилась у непростому становищі.
Університети нерідко піддавались бомбардуванням, а викладачам довелось повернутись до дистанційної форми навчання, часто проводячи заняття із-за кордону.
У викладачів з медичних університетів виникло найбільше складнощів з організацією дистанційки, майже одразу у мадосвітян виникли суперечності із адміністраціями вишів, які вимагали повернутись в Україну.
Причиною тому стала постанова Кабміну №481 від 26 квітня, згідно з якою працівники суб’єктів державного сектору економіки мають працювати виключно в Україні.
Викладачі медвишів несподівано стикнулись із примусовими відпустками за власний рахунок та фактично безкоштовним викладанням.
До того ж без повернення додому їх може чекати навіть звільнення, через що Україна ризикує втратити багато кваліфікованих викладачів.
У цьому матеріалі УП.Життя спробувала розібратись, чи справді медичні освітяни, які викладають із-за кордону, можуть втратити роботу та що стало причиною такої ситуації в медвишах.
Про це поспілкувались з освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим та медичними освітянами з різних вишів України, які опинились поза межами країни та через це перебувають під загрозою звільнення.
Для того, щоб не погіршувати складну ситуацію, на прохання викладачів ми записали з ними розмови на умовах анонімності.
|Фото: VitalikRadko/Depositphotos
Що розповідають викладачі різних медичних університетів країни
Оксана (ім’я змінено), Вінницький національний медичний університет
У перших числах березня я виїхала із країни разом із сином-школярем.
Вже на автобані у Румунії отримала дзвінок з кафедри з вимогою написати заяву про відпустку за свій рахунок, хоча офіційно було оголошено про двотижневі канікули. Заяву написала на місяць.
Через два тижні отримала повідомлення, що заява анульована і нам дозволено продовжувати викладати онлайн.
Думаю, що університет підрахував кількість тих, хто виїхав, і зрозумів, що неможливо у складі тих, хто залишився продовжувати навчальний процес.
9 травня, спираючись на розпорядження Міністра охорони здоров’я, нас змусили знову написати заяви із дивною підставою "карантин".
Абсурдність ситуації у тому, що кафедра весь навчальний рік викладає виключно онлайн через ремонт у приміщеннях!
Станом на початок травня ми фактично вичитали всі свої пари, а мене позбавили на 2 місяці вже заробленої зарплатні.
Я контактую із колегами із багатьох ВНЗ, усі спокійно закінчили навчальний рік онлайн. Усі, крім медичних.
Галина (ім’я змінено), Харківський національний медичний університет
Я сама з Харкова. Коли почалась війна, рятуючи обох синів, переїхала в Польщу за згодою керівництва університету.
Після недовгої перерви нам запропонували розпочати заняття. Я була в безпеці, то допомагала колегам, беручи їхні групи на себе, коли в них не було інтернету.
8 травня нам було запропоновано ультиматум: повернутися, "піти за власний рахунок" або взагалі звільнитися.
На той момент ми вже зняли квартиру в Польщі, син ходив до польської школи. А відмовитися від квартири означало для нас неабиякі штрафні санкції.
Та і у Харкові досі небезпечно, тому я залишилась і студентів не залишила, довела безоплатно з ними навчальний рік.
Зараз я перебуваю вже на тарифній відпустці 24 дні, але далі я все одно не зможу повернутись і наражати на небезпеку дітей.
Ангеліна (змінено) Запорізький державний медичний університет
За кордон і я виїхала ще в березні з двома моїми дітьми та племінником.
Написала заяву за власний рахунок, а у квітні нам таки дозволили працювати онлайн.
Ще один тиждень працювала у травні. Нам сказали, що треба або повернутись в Україну, або знову писати заяву на відпустку. Наголосили, що працювати із-за кордону не можна, якщо не хочемо отримати догану або звільнення.
Мені було дуже неприємно, адже я залишилась сама з дітьми у чужій країні, ще й без доходу.
Написала кілька запитів у групах в соцмережах, через що керівництво зробило мені зауваження.
У нас завідувачка кафедри золота людина, як могла відстоювала своїх викладачів, тому нам дали тарифну відпустку, однак надалі контракт призупиняють.
В адміністрації натякають, що треба обов’язково повернутись до початку навчального року.
Мій університет знаходиться у прифронтовій зоні, а частина області в окупації. Я розумію, вишу вижити важко, але це ж не тільки стіни, а ще й люди.
Тетяна (ім’я змінено), Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Коли розпочалась війна, я виїхала за кордон не одразу, а лише через місяць.
В університеті сказали, що розпочнуться тимчасові канікули на два тижні, а потім ухвалюватимуть рішення.
Однак з 21 березня всім, хто на той момент вже був за кордоном, дозволили викладати заняття онлайн.
Перед 9 травня ніхто нічого не коментував, сказали написати заяви на відпустку за власний рахунок.
Зарплата – це мій основний дохід, і я пояснювала, що є матір’ю-одиначкою, я не на заробітки приїхала сюди, а тікала від війни.
У відповідь я почула, що "пишіть заяву на відпустку чи звільняйтесь, бо не маєте права працювати онлайн, тільки в Україні".
Коли я сказала, що ми не держслужбовці, мені сказали, що ми державна форма власності, а отже постанова МОЗ діє і на нас.
Я написала заяву, два місяці не отримувала зарплатню. Мені чітко дали зрозуміти, хочеш зарплату – їдь в Україну.
Потім все ж відпускні мені виплатили, всім викладачам дали відпустку на 56 днів, але що буде далі, я не знаю.
Просто повернутись в Україну я не можу, а країна, в якій я зараз знаходжусь, не надає допомогу біженцям.
"Проблемний" наказ та "відповідальні" виші
Після того, як перші ракети полетіли в міста України, евакуація для багатьох українців стала питанням життя і смерті, згідно з даними ООН, станом на липень за кордоном перебувають близько 9 мільйонів українців.
Серед них є і багато освітян. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов називає цифру у 22 тисяч педагогічних працівників.
|Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: МОН
За рекомендаціями МОНу, навчальний рік 2021-2022 мав завершитись у дистанційній формі, щоб убезпечити студентів та викладачів. При цьому деякі освітяни продовжували викладати із-за кордону.
Однак несподівано викладачі саме з медичних університетів по всій Україні стикнулися із проблемою: керівництво вишів вимагало терміново повернутись із наслідками у разі невиконання.
Причиною цьому став указ від 5 травня №751 МОЗу, згідно з яким працівники медичної сфери можуть працювати за кордоном лише у разі відрядження.
"Робота працівників та керівників підприємств за межами України допускається у разі службового відрядження, оформленому в установленому порядку", – йдеться в наказі.
Адміністрації медичних вишів почали сумлінно виконувати розпорядження та навіть погрожувати звільненням тим, хто вимушено опинився за кордоном.
Викладачам пропонують декілька варіантів: повернутись в Україну, піти у відпустку на невизначений термін без зарплатні, чи полишити роботу.
Значна частина з них вимушена була продовжувати викладати безкоштовно майже два місяці.
Викладачі медичних вишів опинились перед складним вибором між особистою безпекою та втратою роботи.
Університетам водночас загрожує втрата кваліфікованого і переважно молодого науково-викладацького складу, який може не повернутися до України взагалі.
Чи мають університети дотримуватись норм указу?
Насправді указ МОЗу №751, так і постанова Кабміну № 481 26 квітня 2022 року, на яку він посилається, жодним чином не вимагає від закладів вищої освіти звільняти чи змушувати викладачів повертатись в Україну.
"Це абсолютно неправильне трактування, є виключний перелік суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Якщо у цьому переліку немає закладу освіти певного, значить ця постанова на них не розповсюджується", – каже освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Відповідно, більшості працівників закладів освіти рішення Кабміну не стосується, а лише установ державного сектору економіки, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%.
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Ця норма фактично не поширюється на медичні заклади вищої освіти, адже їх немає в переліку таких установ.
До переліку справді входять навчально-науково-методичні центри, інститути, спеціалізовані видавництва, підрозділи закладів освіти та інші підприємства, засновником яких є МОН чи МОЗ, місцева влада або відповідний заклад освіти.
Однак у ньому немає жодного медичного закладу вищої освіти, а отже посилання та звільнення під приводом наказу від МОЗ не може бути аргументацією у будь-якій формі.
Відповідне роз'яснення є на сайті освітнього омбудсмена разом із переліком усіх освітніх установ, які підпадають під дію постанови.
У таких умовах посилання на постанови уряду для більшості адміністрацій університетів є лише зручним прикриттям.
"Університети неправомірно посилаються на цю постанову, але в межах академічної автономії заклади освіти можуть ухвалювати такі рішення", – наголошує Сергій Горбачов.
Це може відбуватись через неправильне трактування законів, свідому спробу знайти легітимну причину скоротити штат або ж змусити викладачів повернутись для початку анонсованого МОН та Офісом президента офлайн-навчання з першого вересня.
"УП.Життя" зверталась за коментарем стосовної цієї ситуації до Міністерства охорони здоров’я, однак відповіді так і не отримала.
У випадку подібних ситуацій викладачі можуть звертатись до Служби освітнього омбудсмена через заяву.