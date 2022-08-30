У Києві освітяни вдяглись у футболки, схожі на форму ЗСУ – українці обурені

26 серпня у Києві пройшла конференція освітян Дніпровського району.

Педагоги зібрались у мистецькому ліцеї "Зміна" та обговорили навчальний рік в умовах війни.

Світлинами з заходу поділилася Дніпровська районна держадміністрація. Майже всі учасники конференції були в одязі, який нагадує військову форму.

Українці у соцмережах обурилися, що такий одяг під час війни надягли не військовослужбовці.

"Українська правда. Життя" звернулася по коментар до Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації щодо інциденту і чекає на відповідь.

Фото: Дніпровська районна держадміністрація/Facebook

Що сталося?

Учасники конференції для освітян майже всі мали однакові сорочки-поло кольору хакі, які носять військові.

Замість шевронів були патчі з написом DniprOsvita і відповідним символом. У деяких освітян на поло було зазначено посаду ("директор"), ім’я і навіть групу крові.

Київські освітяни на конференції мали однакові сорочки-поло кольору хакі

За таку "форму" освітян почали критикувати у соцмережах.

Зокрема, на допис у Facebook відреагувала журналістка Євгенія Подобна.

"Що це за рольові ігри? Ви там геть берега пустились? Це питання, на яке я хочу почути відповідь", – написала вона.

Замість шевронів були патчі з написом DniprOsvita і відповідним символом

"Ой лишенько. У Дніпровському районі усіх педпрацівників і педпрацівниць мобілізували.

*Жарт. Не мобілізували, це просто була серпнева конференція педпрацівників району. Не підкажете, хто автор флешмобу з футболками?" – також зреагувала громадська діячка Тетяна Комлик (Татуся Бо).

У відповідь її допис прокоментувала користувачка Наталія Позднякова:

"Футболки-поло завжди у тренді, конче зручна й елегантська штука. Оливковий колір, хакі сьогодні, звісно, у тренді. Але. На кожнісінькій футболці учасниць конференції вишита група крові/резус, та прізвище (без імені й по-батькові) – точнісінько, як у військових", – написала вона.

"Мене от ще що збентежило: хтось заздалегідь зібрав у вчителів дані щодо їх групи крові/резусу, розміри, замовив ті футболки з позначками, гроші на це пішли, час. І усе задля такої от картинки. Нахіба?? Щоби що?".

Одяг педагогів нагадував військову форму

"Два місяці тому ми не могли знайти футболки оливкового кольору для військових на "нулі". Тепер зрозуміло, де вони", – написала Оксана Григор’єва.

"Навіщо цей мілітарний стиль? Вас призвано на військову службу? Що за рольові ігри?", – зазначив Валерій Кучма.

У деяких освітян на поло було зазначено посаду ("директор"), ім’я і навіть групу крові

"Що в них на шевронах і нащо їм на футболках група крові? У нас вже вчителі себе відчули героями війни?", – написала Мар’яна Наливайко-Лозинська.

"Мілітарі-стиль – це не модно і прикольно, а почесно, і його мають носити не для декору і фотозвітів з душком совка", – додала Ольга Спіжова.

Українці обурилися таким "флешмобом"

На допис також відреагували інші освітяни.

"Я вчитель і, як і мої колеги, не маю до цієї постанови ніякого відношення. Але мені соромно, що в підсумку під один гребінець – всіх вчителів. Але ж учасники НЕ вчителі, а співробітники управління та директори.

Вчителі в цей час були на робочих місцях і готувалися до нового навчального року. Безліч моїх колег волонтерили, деякі були в окупації, у багатьох рідні в ЗСУ. Прикро", – написала вчителька однієї зі столичних шкіл Наталя Богомаз.

Чи законна така "форма" освітян?

Дехто з коментаторів зазначав, що педагогів мають оштрафувати

Дехто з коментаторів зазначав, що носити військову форму цивільним незаконно, тому педагогів можуть оштрафувати.

"УП. Життя" звернулася по коментар до адвоката юридичної фірми "Міллер" Андрія Новака, щоб зрозуміти, чи це дійсно так.

"В Україні дійсно заборонено носити військову форму зі знаками розрізнення військовослужбовців, особами, які не мають на це права", – наголошує юрист.

За це правопорушення перебачено штраф від 2550 до 3400 гривень з конфіскацією відповідного одягу (стаття 186-8 КУпАП).

Однак випадок із педагогами не підпадає під цю законодавчу норму.

"У нас є санкція виключно за носіння військової форми зі знаками розрізнення. Це шеврони, визначені законодавством, погони зі званням, відповідні нашивки з іменами та групами крові, знаки, які визначають приналежність до певного роду військ тощо.

Тому носіння футболки кольору хакі з наліпками чи нашивками, які не є затвердженими Наказом, не можна вважати правопорушенням", – пояснює Андрій Новак.

Юрист пояснив, що кейс з освітянами не порушує закон

Раніше у Раду внесли законопроєкт №7302 про заборону носіння цивільними військової форми та іншого одягу, який може її нагадувати, під час воєнного стану.

Однак науково-консультативна комісія при ВР дійшла висновку, що законопроєкт призведе до правової невизначеності, зокрема тому, що камуфляж можуть носити мисливці, рибалки та інші люди, тому документ не був ухвалений.





