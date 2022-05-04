Диванні війська без втрат: Шкарлет прокоментував своє скандальне "бойове" фото

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував фотографію, де він з ректором Національного авіаційного університету Максимом Луцьким стоїть у бойовій формі з автоматами.

Ця фотографія стала мемом через те, що ректор тримає автомат з пальцем на курку в напрямку коліна міністра освіти.

Шкарлет в інтерв’ю "Лівому берегу" розповів, що хотів записатись до терборони, але згодом отримав "інший наказ" і повернувся до виконання обов’язків міністра.

Міністр також додав, що є підполковником запасу.

Фото: Ксенія Семенова

"У перший же день війни я хотів записатись до тероборони, але отримав інший наказ щодо певного протоколу під час воєнних дій.

І як тільки в мене з'явилася можливість повернутися до життя, в якому я можу брати участь у певних заходах охорони своєї держави, я записався в це добровольче формування", – каже Шкарлет.

Він також виправдовується, що не хотів виставляти це фото, оскільки не має такої звички.

Фотографію опублікував, а згодом видалив депутат Київради Михайло Наконечний.

Шкарлет каже, що кепкувати в соцмережах з нього почали "диванні війська".

"Тому якщо тролите мене стосовно того, що я виявив бажання брати участь у захисті держави і що я записався до лав добровільного формування територіальної оборони, то кажу ж, "диванні війська" втрат не зазнали", – сказав Шкарлет.

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