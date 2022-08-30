Що робити дітям під час повітряної тривоги у школі чи на вулиці? Пояснює Нацполіція

Під час війни, зокрема перед навчальним роком, дітям варто пам’ятати правила, як діяти під час повітряної тривоги.

За певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися, але найголовніше правило звучить так: почув сирену – одразу прямуй до укриття, наголошують у Національній поліції.

Правоохоронці нагадали, що робити, якщо сирена лунає, коли дитина перебуває вдома, у школі, у громадському місці чи на відкритій місцевості.

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"Залежно від того, де перебуває дитина, вона має знати, як діяти швидко та без паніки.

Ці правила прості, але дуже важливі для збереження здоров'я і життя дітей", – йдеться у повідомленні.

Що робити дітям під час повітряної тривоги?

У школі

Чітко виконувати вказівки вчителів, швидко та без паніки пройти в укриття.

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Після команди "Відбій повітряної тривоги" разом зі вчитепем вийти з укриття та повернутися до класу.

У громадському місці

Потрібно уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де ви перебуваєте дитина, і дотримуватись озвученої інструкції.

Під час евакуації НЕ користуватися ліфтом, а спускатись тільки сходами.

Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.

На вулиці

Одразу прямувати до найближчого укриття (підземні переходи, метро тощо).

Якщо дитина не знає, куди йти – нехай спитає у дорослих.

Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмуry, варто прямувати туди і сховатися (дерева забирають на себе розліт осколків).

Вдома

Закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло.

Швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами.

Разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади, правоохоронців.

Якщо поруч немає укриття, дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, поліціянти склали список того, що потрібно покласти дитині у наплічник під час війни.

Також раніше освітній омбудсмен розповідав, як зібрати евакуаційний рюкзак школяра.