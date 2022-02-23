Евакуаційний рюкзак школяра та вчителя: що треба зібрати на випадок війни

Інформаційний простір рясніє не тільки новинами, але й рекомендаціями про те, як зібрати тривожну валізку. А що, як небезпека застане вашу дитину у школі?

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував перелік необхідних речей, що мають бути у невідкладному евакуаційному рюкзаку для дитини, класу та закладу освіти.

"В українському законодавстві поки що немає зобов’язання закладу освіти забезпечувати приміщення класів евакуаційними рюкзаками, хоча життя показує, що такі рішення дуже необхідні", – зазначив він.

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Працівники системи освіти подбають про те, щоб евакуювати дітей до безпечного місця – найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Скільки там доведеться пробути – неможливо передбачити. Тому кожен учасник навчального процесу має подбати про мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб.

Евакуаційний рюкзак має бути підготованим завчасно, перебувати на видному місці та бути легким

Сергій Горбачов додав, що набір для учнів не є дороговартісним, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації. Евакуаційний рюкзак має бути підготованим завчасно, перебувати на видному місці та бути легким.

Кожному учню рекомендовано мати при собі:

пляшку води;

батончики;

записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків;

сімейне фото (за бажанням);

рекомендовано мати комплект змінної білизни та одягу.

Набір для учнів не є дороговартісним, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації

Рюкзак для одного класу чи групи:

рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий), щоб діти мали орієнтир дорослого;

декілька чистих аркушів паперу;

ручка, олівець ;

блокнот із твердою палітуркою;

ліхтарик та додаткові батарейки до нього/них;

класна аптечка;

маленьке радіо на батарейках + батарейки;

свисток;

вода, стаканчики;

термоковдри (щоб вберегтися від холоду);

декілька упаковок великих сміттєвих пакетів;

2-3 маркери;

декілька вінілових перчаток;

мотузка;

маски для всіх дітей;

скотч та ножиці;

відро (бажано складне, замість туалету);

туалетний папір або рулон паперових рушників;

вологі серветки;

розкладна клейонка (щоб зберегти приватність під час відвідування саморобного туалету);

мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує декілька портативних інструментів);

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Евакуаційний рюкзак також може знадобитися під час екскурсій або активного відпочинку класу

Вміст рюкзаку адміністрації начального закладу:

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довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;

карта закладу освіти, план поверхів;

план евакуації та план зв'язку (за наявності);

список працівників закладу освіти з контактами;

список дітей та розклад занять;

список контактів батьків дітей (за можливості);

важливі номери телефонів;

ручки та блокноти, маркери;

ключі;

мегафон (за наявності);

скотч, ножиці;

ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика;

свисток;

аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;

аптечка першої допомоги.

Вчителі з батьками мають домовитись про правила на випадок невизначеної ситуації. Ці дії спрямовані на безпеку:

не відпускати дітей самих додому;

віддавати дітей лише батькам (законним представникам);

або – на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу.

Освітній омбудсмен додав, що евакуаційний рюкзак також може знадобитися під час екскурсій або активного відпочинку класу.

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