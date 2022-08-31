Збирає на пікап для чоловіка в ЗСУ: лікарка продає буклет про здоров'я печінки

Лікарка-онкологиня з Києва Ксенія Михайлюк створила брошуру про здоров'я печінки.

Вона продає її, щоб зібрати гроші для підрозділу свого чоловіка, який воює в лавах Збройних сил України. Про це Ксенія розповіла "УП. Життя".

До початку повномасштабного вторгнення вона працювала у столичній приватній клініці, а зараз проходить стажування у Брюсселі.

Кошти жінка збирає на авто для підрозділу свого чоловіка Михайла. Він теж онкохірург, але служить не за спеціалізацією на передовій в артилерійській бригаді.

Фото: KostyaKlimenko / Depositphotos

"У перший місяць війни активно волонтерила. Коли з донькою переїхала в Брюсель, такої змоги не було, але хотілось бути корисною. Ідея з'явилась майже одразу.

Брошуру вдалося створити за місяць. Найбільше часу зайняло безпосередньо написання тексту. В Бельгії я з маленькою донечкою, тож вільного часу у мене обмаль. Доводилось розробляти методичку вночі, коли вона вже спала", – розповідає лікарка.

Вона зазначає, що інформація передбачена не для лікарів, але буде корисною кожному пацієнту.

У брошурі "Твоя печінка" доступною мовою фахівчиня пояснює принцип роботи органа, розвінчує популярні міфи про хвороби та ліки, а ще – описує методи профілактики захворювань.

Щоб її придбати, варто заповнити Google-форму.

Мінімальний донат для того, щоб отримати методичку, складає 200 гривень. Наразі з суми у 400 тисяч зібрали майже третину. Ксенія зазначає, що збір коштів і продажі матеріалу триватимуть до моменту покупки авто.