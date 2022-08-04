У МОН розповіли, скільки школярів повернулися в Україну від початку війни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 серпня 2022

Від початку повномасштабної війни в Україну повернулися 30 тисяч дітей шкільного віку, які були змушені виїхати за кордон.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За даними Міністерства освіти і науки, станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україні нараховувалося близько 4 мільйони 200 тисяч учасників освітнього процесу.

Наразі за кордоном перебувають 641 тисяча українських дітей шкільного віку, що на 30 тисяч менше, ніж було у травні.

"Але є певна тенденція, адже на початку травня була 671 тисяча дітей (за кордоном), на сьогодні – 641 тисяча, тобто 30 тисяч дітей вже повернулися", – резюмував глава МОН.

 Фото: halfpoint/Depositphotos

Попри те, що через війну багато людей стали переселенцями всередині країни, усі діти матимуть доступ до навчання і будуть забезпечені освітніми закладами, наголошує Шкарлет.

"Жодна дитина не залишиться поза освітнім процесом", – запевняє глава МОН.  

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Нагадаємо, станом на початок червня 2022 року загальна кількість українців, які стали внутрішніми переселенцями, досягла 7 млн.

Водночас на територіях України, де ведуться активні бойові дії, фізичне відвідування шкіл виключене, наголосив міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що заклади освіти без належних бомбосховищ не зможуть розпочати офлайн-навчання. 




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