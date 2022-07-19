Заклади освіти без належних бомбосховищ не зможуть розпочати офлайн-навчання – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ перевірятимуть заклади освіти на наявність і готовність бомбосховищ.

У закладах, в яких немає необхідних безпекових вимог, навчальний рік розпочнеться у дистанційній формі, повідомила під час брифінгу речниця МВС України Альона Матвєєва.

У рамках проєкту "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" фахівці МВС та ДСНС перед початком навчального року мають влаштувати перевірку бомбосховищ та провести профілактичні заходи з освітянами.

За словами речниці, рішення про початок навчального року в офлайн-форматі ухвалюватимуть окремо в кожному регіоні та закладі освіти окремо залежно від рівня безпеки.

Також за ініціативою МВС у шкільних програмах внесуть зміни, які стосуватимуться поводження в небезпечних ситуаціях.

"Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану.

Тож будуть внесені необхідні зміни у зміст навчальних програм для 6–11 класів. Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", – розповіла речниця МВС.

Також у МВС анонсували розробку "Абетки з безпеки для школяра середньої школи" у формі мобільного додатка, який міститиме відповіді для дітей, як поводити себе в умовах небезпеки та воєнного стану.

Окрім цього в усіх школах планують розмістити інформаційні стенди, які мають доступною для дітей мовою пояснювати, як поводитись під час війни.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як виглядатиме навчання з 1 вересня.