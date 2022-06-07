"Війну і мир" вивчати не будуть: МОН оновить шкільні програми з кількох предметів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 червня 2022

Міністерство освіти і науки готує зміни до шкільних навчальних програм з таких предметів, як захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 червня.

За його словами, до середини червня група спеціалістів має подати МОН пропозиції змін щодо шкільної програми з кількох предметів.

"Відповідно до наказу МОН, зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", – резюмував Вітренко.

 Фото: Eabff/Depositphotos

Передусім, планують змінити навчальну програму з предмета "Захист Вітчизни": зосередити увагу школярів на практичному боці питання. Зокрема, окремим блоком хочуть додати вивчення мінної безпеки.

"Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти усвідомлювали, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", – пояснив заступник глави МОН.  

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Крім того, змін також зазнають навчальні програми із зарубіжної літератури, історії України та всесвітньої історії. Зокрема, із програми зарубіжної літератури мають намір виключити роман російського письменника Льва Толстого "Війна и мир".

"Такого в Україні вивчати не будуть. Усе, що виспівує орківські війська, зникне з програми зарубіжної літератури", – наголосив Вітренко.

Що стосується Історії України та всесвітньої історії, то МОН планує змінити вимоги щодо методології викладання цих предметів.

"Історія України та всесвітня історія – ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії (України) та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та "руським міром" на основі історичної правди", – розповів Вітренко.

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За його словами, відомство також опрацьовує питання видання нових підручників.

Крім того, заступник глави МОН повідомив, що наразі тривають дискусії щодо того, чи варто залишати у програмі зарубіжної літератури когось із російських письменників. При цьому заявив, що програму з цього предмету оновлять.  

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